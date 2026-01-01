Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu
6.7
Kinoafisha Films Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu
6.7

Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu

, 1978
Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu
6.7

Cast

Georgy Korolchuk
Ivan Rusak
Viktor Zozulin
Sergey Yartsev
Emmanuil Vitorgan
Emmanuil Vitorgan
German Officer
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Vera Yartseva
Vladimir Nosik
Vladimir Nosik
Mikhail Adamchik
Galina Komarova
Masha
Aleksandr Pyatkov
Matvey
Viktor Shulgin
Petrovich
Anatoli Golik
Partisan
Evgeniy Zosimov
Old Partisan
Director Evgeny Vasiliev, Rudolf Fruntov
Writer German Klimov
Composer Mikhail Ziv
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 9 minutes
Production year 1978
World premiere 1 June 1978
Release date
1 June 1978 Russia 12+
Production Mosfilm
Also known as
Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu, Long-Distance Running Tactics, Тактика бега на длинную дистанцию

Film rating

6.7
Rate 14 votes
7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu

Farewell of a Slav Woman
Farewell of a Slav Woman Drama
1985, USSR
7.0
Chrezvychaynye obstoyatelstva
Chrezvychaynye obstoyatelstva Drama
1980, USSR
4.0
Klinika
Klinika Drama
2006, Russia
4.0
Dikaya lyubov
Dikaya lyubov Drama
1993, Ukraine
6.0
Dvoe v novom dome
Dvoe v novom dome Drama
1978, USSR
6.0
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya War
2021, Russia
0.0
Gu-Ga
Gu-Ga War, Drama
1989, USSR
6.0
Yulka
Yulka Drama
1972, USSR
5.0
Скандальное происшествие в Брикмилле
Скандальное происшествие в Брикмилле Drama
1981, USSR
7.0
Confusion
Confusion Drama
1987, USSR
6.0
Before the exam
Before the exam Drama
1977, USSR
7.0
Obyknovennaya Arktika
Obyknovennaya Arktika Drama
1976, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more