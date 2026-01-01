Similar films for Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu
Farewell of a Slav Woman Drama
1985, USSR
7.0
Chrezvychaynye obstoyatelstva Drama
1980, USSR
4.0
Klinika Drama
2006, Russia
4.0
Dikaya lyubov Drama
1993, Ukraine
6.0
Dvoe v novom dome Drama
1978, USSR
6.0
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya War
2021, Russia
0.0
Gu-Ga War, Drama
1989, USSR
6.0
Yulka Drama
1972, USSR
5.0
Скандальное происшествие в Брикмилле Drama
1981, USSR
7.0
Confusion Drama
1987, USSR
6.0
Before the exam Drama
1977, USSR
7.0
Obyknovennaya Arktika Drama
1976, USSR
7.0