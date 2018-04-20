The Man Who Stole Banksy
The Man Who Stole Banksy
18+
Country
Italy
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2018
Online premiere
21 July 2018
World premiere
20 April 2018
Release date
|1 November 2018
|Denmark
|
|
|15 July 2023
|Georgia
|
|R
|26 October 2022
|Kazakhstan
|
|18+
|21 September 2018
|Sweden
|
|
|17 July 2020
|Taiwan
|
|
Worldwide Gross
$89,674
Production
Sterven Pictures, Rai Cinema
Also known as
The Man Who Stole Banksy, Człowiek, który ukradł Banksy'ego, L'uomo che rubò Banksy, Кто украл Бэнкси, バンクシーを盗んだ男, 誰偷了班克西？