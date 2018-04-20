Menu
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films The Man Who Stole Banksy

The Man Who Stole Banksy 18+
Country Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2018
Online premiere 21 July 2018
World premiere 20 April 2018
Release date
1 November 2018 Denmark
15 July 2023 Georgia R
26 October 2022 Kazakhstan 18+
21 September 2018 Sweden
17 July 2020 Taiwan
Worldwide Gross $89,674
Production Sterven Pictures, Rai Cinema
Also known as
The Man Who Stole Banksy, Człowiek, który ukradł Banksy'ego, L'uomo che rubò Banksy, Кто украл Бэнкси, バンクシーを盗んだ男, 誰偷了班克西？
Director
Marco Proserpio
Similar films for The Man Who Stole Banksy
Banksy and the Rise of Outlaw Art 7.0
Banksy and the Rise of Outlaw Art (2020)
Banksy most wanted 7.0
Banksy most wanted (2020)
My Rembrandt 7.0
My Rembrandt (2019)
Exit Through the Gift Shop 7.8
Exit Through the Gift Shop (2010)

Film rating

5.9
Rate 14 votes
6.2 IMDb
