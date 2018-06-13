Menu
Kinoafisha Films Animal World

Animal World

Animal World / Dong wu shi jie 18+
Animal World - trailer in russian
Animal World  trailer in russian
Country China
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2018
Online premiere 13 June 2018
World premiere 13 June 2018
Release date
2 August 2018 Russia MDfilm 16+
29 June 2018 China
Worldwide Gross $74,922,830
Production Beijing Ruyi Xinxin Film Investment, Shanghai Ruyi Entertainment Co., Beijing Enlight Pictures
Also known as
Dong wu shi jie, Animal World, Dung mat sai gai, Loomalik maailm, Mundo Animal, Thế Giới Động Vật, Планета зверей, Планета звірів, 动物世界, 動物世界
Director
Yan Han
Yan Han
Cast
Michael Douglas
Michael Douglas
Li Yifeng
Li Yifeng
Zhou Dongyu
Zhou Dongyu
Cast and Crew
Similar films for Animal World
Dying to Survive 7.9
Dying to Survive (2018)
The Island 6.2
The Island (2018)
Ant-Man and the Wasp Quantumania 7.3
Ant-Man and the Wasp Quantumania (2023)
Ant-Man and the Wasp 7.6
Ant-Man and the Wasp (2018)

Film rating

6.5
Rate 27 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2571 In the Adventure genre  479 In the Action genre  586 In the Comedy genre  670 In the Sci-Fi genre  340 In films of China  23
Film Reviews
Рустам Хазиахметов 2 August 2018, 21:41
Фильм понравился. Кто повелся на трейлер можете даже не ходить, тут не про экшен. Всем фанатам "Игры лжецов" советую, немного не хватило в… Read more…
Киноафиша.инфо 21 August 2020, 09:14
Здравствуйте, официальной информации о выходе сиквела, пока нет.
Film Trailers All trailers
Animal World - trailer in russian
Animal World Trailer in russian
Animal World - trailer
Animal World Trailer
Stills
