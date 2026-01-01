Similar films for Nezhnost
Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease Drama
2000, France / Poland
7.0
Blind Chance Drama
1987, Poland
7.0
Parade of the Planets Fantasy, Drama
1984, USSR
7.0
A Lover's Romance Drama, Romantic
1974, USSR
6.0
Everything for Sale Drama
1969, Poland
6.0
Vlyublyonnye Romantic
1969, USSR
7.0
We'll Live Till Monday Drama, Romantic
1968, USSR
7.0
Elvira Madigan Romantic
1967, Sweden
7.0
I Am Cuba Drama
1964, USSR / Cuba
7.0
Nevesta Drama
2006, Russia
6.0
Naslednitsy Drama
2001, Russia
5.0
Mechtat i zhit Drama
1974, USSR
5.0