Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
7.3
Kinoafisha Films Nezhnost
7.3

Nezhnost

, 1966
Nezhnost
USSR / Drama, Romantic / 18+
7.3

Cast

Rodion Nahapetov
Rodion Nahapetov
Timur
Rustam Sagdullaev
Rustam Sagdullaev
Mariya Sternikova
Lena
Rogshan Agzamov
Sandzhar
Mayya Makhudova
Mamura
Sayda Borodina
Ulfata
Talyat Rakhimov
Marat
Shuhrat Ergashev
Shukhrat
Zamira Khidoyatova
Magomet Chochiyev
Director Elyor Ishmukhamedov
Writer Odelsha Agishev
Composer Bogdan Trotsyuk
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 1966
World premiere 31 July 1967
Release date
31 July 1967 Russia 16+
31 July 1967 USSR
Production Uzbekfilm
Also known as
Nezhnost, Gyengédség, Gyöngédség, Les amoureux, Muloyim, Ømhed, Rakastuneet, Tenderness, Tkliwość, Zärtlichkeit, Нежность, やさしさ, Tendresse, Ніжність, Քնքշություն

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Nezhnost

Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease
Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease Drama
2000, France / Poland
7.0
Blind Chance
Blind Chance Drama
1987, Poland
7.0
Parade of the Planets
Parade of the Planets Fantasy, Drama
1984, USSR
7.0
A Lover's Romance
A Lover's Romance Drama, Romantic
1974, USSR
6.0
Everything for Sale
Everything for Sale Drama
1969, Poland
6.0
Vlyublyonnye
Vlyublyonnye Romantic
1969, USSR
7.0
We'll Live Till Monday
We'll Live Till Monday Drama, Romantic
1968, USSR
7.0
Elvira Madigan
Elvira Madigan Romantic
1967, Sweden
7.0
I Am Cuba
I Am Cuba Drama
1964, USSR / Cuba
7.0
Nevesta
Nevesta Drama
2006, Russia
6.0
Naslednitsy Drama
2001, Russia
5.0
Mechtat i zhit
Mechtat i zhit Drama
1974, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more