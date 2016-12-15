Menu
Poster of Non c'è più religione
5.2 IMDb Rating: 4.8
Kinoafisha Films Non c'è più religione

Non c'è più religione

Non c'è più religione 18+
Non c'è più religione - русский trailer
Country Italy
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2016
World premiere 15 December 2016
Release date
4 January 2018 Russia ПилотКино 12+
15 December 2016 Italy
20 December 2018 Ukraine
Worldwide Gross $3,777,514
Production Cattleya, Rai Cinema, Apulia Film Commission
Also known as
Non c'è più religione, Messy Christmas, Niezła szopka!, Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещён, Різдво на півдні
Director
Luca Miniero
Cast
Claudio Bisio
Alessandro Gassman
Angela Finocchiaro
Nabiha Akkari
Mehdi Meskar
Cast and Crew
Film rating

5.2
Rate 12 votes
4.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Roman Svetlov 14 January 2018, 00:01
Забавный фильм. Не шедевр - но хорошая сатира на мультикультурализм. И на то, что итальянские женщины перестали рожать. Впрочем, увы, как и русские.
😄
Non c'è più religione - русский trailer
