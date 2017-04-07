Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Patent
3.6
Kinoafisha Films Patent
3.6

Patent

, 2018
Patent
Russia / Detective, Drama / 18+
Poster of Patent
3.6

Cast

Dmitriy Endaltsev
Dmitriy Endaltsev
Evgeniy
Nikita Salopin
Nikita Salopin
Basov
Inna Stepanova
Inna Stepanova
Sveta
Tatyana Tashkova
Tatyana Tashkova
Chistyakova
Anna Starshenbaum
Anna Starshenbaum
Mariya
Rostislav Bershauer
Rostislav Bershauer
Romanoff
Artyom Fadeev
Artyom Fadeev
Maksim Saprykin
Maksim Saprykin
Konstantin Ivanov
Sergey
Vasiliy Brichenko
Vasiliy Brichenko
Pavel
Anastasiya Mytrazhik
Anastasiya Mytrazhik
Lidochka
Valeriy Novikov
Valeriy Novikov
Ogloblin
Director Aleksandr Basaev
Writer Vasily Pavlov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2018
World premiere 7 April 2017
Release date
7 April 2017 Russia
Production Studiya Produserskogo Kino
Also known as
Patent, Патент

Film rating

3.6
Rate 11 votes
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Patent

Московские тайны. Графский парк
Московские тайны. Графский парк Detective
2019, Russia
0.0
Mercy and forgive
Mercy and forgive Drama
1988, USSR
5.0
Московские тайны. Опасный переплет
Московские тайны. Опасный переплет Detective
2018, Russia
0.0
Asfaltovoye solntse
Asfaltovoye solntse Drama
2021, Russia
6.0
Masha
Masha Drama
2020, Russia
5.0
Kerosin
Kerosin Drama
2019, Russia
6.0
Zima
Zima Drama
2019, Russia
5.0
Moscow Secrets. Seven Sisters
Moscow Secrets. Seven Sisters Detective
2018, Russia
4.0
Tolko vernis!
Tolko vernis! Drama
2009, Russia
0.0
Syn chempiona
Syn chempiona Drama
1978, USSR
6.0
Psikhi
Psikhi Drama
2015, Russia
5.0
A Courier to the East
A Courier to the East Action, Drama
1991, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more