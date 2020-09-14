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Poster of Ot pechali do radosti
5.9
Kinoafisha Films Ot pechali do radosti
5.9

Ot pechali do radosti

, 2019
Ot pechali do radosti
Russia / Drama, Romantic, Family / 18+
Poster of Ot pechali do radosti
5.9

Cast

Fyodor Dobronravov
Fyodor Dobronravov
Volodya Trifonov
Ivan Dobronravov
Ivan Dobronravov
Pashka Trifonov
Viktor Dobronravov
Viktor Dobronravov
Romka Trifonov
Inga Strelkova-Oboldina
Inga Strelkova-Oboldina
Nadezhda Trifonova
Irina Pegova
Irina Pegova
Lyuba Zolotaryova
Aleksandr Chernyavskiy
Anton
Yanina Isaitschkina
Reporter
Ekaterina Panasyuk
Ekaterina Panasyuk
Elena Roschina
Canteen cashier
Regina Shchukina
Sveta
Director Eduard Parri
Writer Aleksey Borodachyov
Composer Denis Pekarev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2019
World premiere 14 September 2020
Also known as
Ot pechali do radosti, От печали до радости

Film rating

5.9
Rate 13 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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