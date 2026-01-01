Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Follies
Follies
, 2017
Follies
Great Britain / Theatrical / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Cast
Imelda Staunton
Tracy Bennett
Dzhani Di
Director
Dominic Cooke
Writer
Dominic Cooke
,
James Goldman
Cast and Crew
Film details
Country
Great Britain
Runtime
3 hours 30 minutes
Production year
2017
Production
BBC Film, Heyday Films
Also known as
Follies
More
Film rating
0.0
Rate
1
vote
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Similar films for Follies
Who’s Afraid of Virginia Woolf?
Theatrical
2017, Great Britain
8.0
Now Playing
New Releases
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree