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Poster of Alyy kamen
5.4
Kinoafisha Films Alyy kamen
5.4

Alyy kamen

, 1986
Alyy kamen
USSR / Romantic / 18+
Poster of Alyy kamen
5.4

Cast

Irina Rozanova
Irina Rozanova
Natasha Sokolova
Sergei Parshin
Sergei Parshin
Stepan Yegoryshev
Stepan Starchikov
Matvey Stroganov
Artyom Karapetyan
Lebedyanskiy
Timothy Spivak
Timothy Spivak
Yevgeniy Dolgov
Irina Dymchenko
Tanya
Raisa Ryazanova
Raisa Ryazanova
Anastasiya Ivanovna - maty Stepana
Vyacheslav Zharikov
Grigoriy Kapitanov
Galina Bulkina
Sofiya Petrovna
Aleksandr Pavlov
Roman Malkov
Director Valeri Isakov
Writer Igor Bolgarin, Igor Golosovsky, Viktor Smirnov
Composer Vladislav Kladnitskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1986
World premiere 31 August 1986
Release date
31 August 1986 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Alyy kamen, Алый камень, Scarlet Stone

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.2 IMDb
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