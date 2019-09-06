|12 November 2020
|Russia
|Planeta Inform
|16+
|18 September 2020
|Canada
|17 July 2020
|Estonia
|11 March 2020
|France
|17 September 2020
|Germany
|20 March 2020
|Great Britain
|20 August 2020
|Greece
|25 June 2020
|Hong Kong
|20 March 2020
|Ireland
|12A
|25 September 2020
|Lithuania
|11 March 2020
|Norway
|12
|13 March 2020
|Poland
|3 September 2020
|Portugal
|30 July 2020
|Singapore
|28 May 2020
|Slovakia
|18 November 2020
|South Korea
|4 December 2020
|Spain
|24 June 2020
|Sweden
|9 April 2020
|Taiwan
|18 September 2020
|Turkey
|25 February 2021
|Ukraine