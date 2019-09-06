Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Radioactive
6.2
Radioactive - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Radioactive
6.2

Radioactive

, 2019
Radioactive
Great Britain / Biography, Drama / 18+
Trailers
Poster of Radioactive
6.2
Radioactive - Dubbed trailer
Radioactive  Dubbed trailer

Cast

Rosamund Pike
Rosamund Pike
Marie Curie
Sam Riley
Sam Riley
Pierre Curie
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy
Aneurin Barnard
Aneurin Barnard
Paul Langevin
Yvette Feuer
Carla
Mirjam Novak
Nurse
Ralph Berkin
Doctor
Simon Russell Beale
Simon Russell Beale
Professor Lippmann
Siân Brooke
Siân Brooke
Bronia Sklodowska
Faye Bradbrook
Bronia's Maid
Drew Jacoby
Loie Fuller
Director Marjane Satrapi
Writer Jack Thorne, Lauren Redniss
Composer Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2019
Online premiere 28 September 2019
World premiere 6 September 2019
Release date
12 November 2020 Russia Planeta Inform 16+
18 September 2020 Canada
17 July 2020 Estonia
11 March 2020 France
17 September 2020 Germany
20 March 2020 Great Britain
20 August 2020 Greece
25 June 2020 Hong Kong
20 March 2020 Ireland 12A
25 September 2020 Lithuania
11 March 2020 Norway 12
13 March 2020 Poland
3 September 2020 Portugal
30 July 2020 Singapore
28 May 2020 Slovakia
18 November 2020 South Korea
4 December 2020 Spain
24 June 2020 Sweden
9 April 2020 Taiwan
18 September 2020 Turkey
25 February 2021 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $3,515,958
Production StudioCanal, Working Title Films, Amazon Studios
Also known as
Radioactive, Madame Curie, Radioaktivna, Marie Curie - Elemente des Lebens, Gospođa radioaktivna, Marie Curie: Femeia care a schimbat lumea, Marie Curie: Pionjär. Geni. Rebell., Phóng Xạ, Radioactive- Wie Marie Curie die Welt veränderte, Radioaktiivne, Radioaktív, Radioaktivita, Rádioaktivita, Radioativo, Radyoaktif, Skłodowska, Svytinti tamsoje, Μαρία Κιουρί: Η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο, Опасный элемент, Радиоактивна, Радиоактивно/Radioaktivno, Радиоактивност: Историята на Мария Кюри, キュリー夫人 天才科学者の愛と情熱, 居禮夫人：放射永恆, Radioaktyvus, Madame Curie (Radioactive), 마리 퀴리: 보이지 않는 빛, Μαρί Κιουρί: Η Γυναίκα που Άλλαξε τον Κόσμο, 레이디오액티브

Film rating

6.2
Rate 13 votes
6.3 IMDb

Film Trailers

All trailers
Radioactive - Dubbed trailer
Radioactive Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Radioactive

Quotes

[last lines]
Pierre Curie You changed the world.
Marie Curie In the right way?
Pierre Curie I'd rather be someone that hopes the world full of light than fears for the darkness out there, wouldn't you?
Marie Curie But I...
Pierre Curie You threw a stone in the water. The ripples, you can't control. There are things to be scared of, but there's so much to celebrate.
Marie Curie I hope you're right. I hope you're right.
[they kiss]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Radioactive

Music
Music Drama, Musical
2021, USA
4.0
Bombshell
Bombshell Drama
2020, USA
6.0
Tesla
Tesla Biography, Drama, History
2020, USA
4.0
Emma.
Emma. Romantic, Comedy
2020, Great Britain
6.0
I Care a Lot
I Care a Lot Comedy, Crime, Thriller
2020, Great Britain
6.0
Red Joan
Red Joan Thriller, Detective
2019, Great Britain
6.0
The Burnt Orange Heresy
The Burnt Orange Heresy Action, Thriller, Drama
2019, USA
6.0
The Aeronauts
The Aeronauts Adventure, Biography
2019, Great Britain
6.0
Mr. Jones
Mr. Jones Thriller, Drama, Biography
2018, Great Britain / Poland / Ukraine
6.0
Mary Shelley
Mary Shelley Drama, Romantic, Biography
2017, USA
5.0
The Mercy
The Mercy Drama, Adventure
2017, Great Britain
6.0
The Current War
The Current War History, Drama
2017, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more