Cast
Andrey Da!
Spectator in Theatre
Cast and Crew
Writer
Rustam Ibragimbekov
Composer
Anton Silaev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2015
World premiere
8 December 2016
Release date
|8 December 2016
|Russia
| Люксор
|12+
|8 December 2016
|Kazakhstan
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|8 December 2016
|Ukraine
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Production
Eaux Vives Productions, Georgia Film Studio, Ibrus
Also known as
Kavkazskoe trio, Bite of a Snake, Mom Is a Russian, Dad Is a Doctor, The Caucasus Trio, Кавказское трио, Мама - русская, папа - врач, Укус змеи