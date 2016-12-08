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Poster of Kavkazskoe trio
Kavkazskoe trio - Trailer
Kinoafisha Films Kavkazskoe trio

Kavkazskoe trio

, 2015
Kavkazskoe trio
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Kavkazskoe trio
Kavkazskoe trio - Trailer
Kavkazskoe trio  Trailer

Cast

Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Timur's Father
Goga Pipinashvili
Sergey Guzeev
Sergey Guzeev
Timur
Baadur Tsuladze
Fatima Ibragimbekova
Andrey Da!
Spectator in Theatre
Vano Dugladze
Stepan Puchinyan
Spectator in Theatre
Director Eldar Shengelaia, Fuad Ibragimbekov, Temur Butikashvili
Writer Rustam Ibragimbekov
Composer Anton Silaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2015
World premiere 8 December 2016
Release date
8 December 2016 Russia Люксор 12+
8 December 2016 Kazakhstan
8 December 2016 Ukraine
Production Eaux Vives Productions, Georgia Film Studio, Ibrus
Also known as
Kavkazskoe trio, Bite of a Snake, Mom Is a Russian, Dad Is a Doctor, The Caucasus Trio, Кавказское трио, Мама - русская, папа - врач, Укус змеи

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Kavkazskoe trio - Trailer
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