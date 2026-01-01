Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Neylon 100%
4.8
Kinoafisha Films Neylon 100%
4.8

Neylon 100%

, 1973
Neylon 100%
USSR / Comedy / 18+
Poster of Neylon 100%
4.8

Cast

Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Guryanov
Rimma Markova
Rimma Markova
Matilda
Yevgeny Vesnik
Professor
Nina Krachkovskaya
Professor's wife
Mikhail Pogorzhelsky
Afanasi Ivanovich
Mikaela Drozdovskaya
Katya
Vladimir Basov
Vladimir Basov
Vasili Kireyev
Valentina Titova
Valentina Titova
Inga Kireyeva
Nina Agapova
Simochka
Yevgeniy Yevstigneyev
Yevgeniy Yevstigneyev
Dentist
Director Vladimir Basov
Writer Vladimir Basov, Samuil Shatrov
Composer Moisey Vaynberg
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1973
World premiere 17 December 1973
Release date
17 December 1973 Russia 12+
17 December 1973 USSR
Production Mosfilm, Chetvyortoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Neylon 100%, 100% Nylon, Нейлон 100%

Film rating

4.8
Rate 11 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Neylon 100%

Byla ne byla
Byla ne byla Comedy
2007, Russia
3.0
The Seven Brides of Lance-Corporal Zbruyev
The Seven Brides of Lance-Corporal Zbruyev Comedy
1970, USSR
6.0
Seven Nannies
Seven Nannies Comedy
1962, USSR
7.0
Beregite muzhchin!
Beregite muzhchin! Comedy
1982, USSR
6.0
Grandmothers said in two...
Grandmothers said in two... Comedy
1979, USSR
5.0
Semeyka Ady
Semeyka Ady Comedy
2008, Russia
7.0
Troe i Snezhinka
Troe i Snezhinka Comedy
2007, Russia
6.0
The Best Movie
The Best Movie Comedy
2007, Russia
3.0
S tochki zreniya angela
S tochki zreniya angela Comedy
2001, Russia
3.0
Shirli-Myrli
Shirli-Myrli Comedy
1995, Russia
7.0
A Gun with Silencer
A Gun with Silencer Comedy
1993, Russia
4.0
Lichnaya zhizn korolevy
Lichnaya zhizn korolevy Comedy
1993, Russia
3.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more