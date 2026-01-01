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Poster of Vlyublyonnoe oblako
6.4
Kinoafisha Films Vlyublyonnoe oblako
6.4

Vlyublyonnoe oblako

, 1959
Vlyublyonnoe oblako
USSR / Animation / 18+
Poster of Vlyublyonnoe oblako
6.4
Director Anatoli Karanovich, Roman Kachanov
Writer Nazim Hikmet
Composer Andrey Babaev
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 17 minutes
Production year 1959
World premiere 1 November 1959
Release date
1 November 1959 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Vlyublyonnoe oblako, A Cloud in Love, Влюбленное облако, Die verliebte Wolke, Kara Sevdalı Bulut, The Cloud in Love, Sevdalı Bulut, Vlyublennoe oblako, Влюблённое облако

Cartoon rating

6.4
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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