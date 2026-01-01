Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Living Corpse
5.7
Kinoafisha Films The Living Corpse
5.7

The Living Corpse

, 1968
Zhivoy trup
USSR / Drama / 18+
Poster of The Living Corpse
5.7

Cast

Aleksey Batalov
Aleksey Batalov
Fyodor Protasov (Feda)
Alla Demidova
Alla Demidova
Yelizaveta Andreyevna Protasova (Liza)
Oleg Basilashvili
Oleg Basilashvili
Viktor Mikhajlovich Karenin
Lidiya Shtykan
Anna Pavlovna, mama Liza and Sasha
Elena Chernaya
Sofya Pilyavskaya
Sofya Pilyavskaya
Anna Dmitrievna Karenina
Oleg Borisov
Oleg Borisov
Vsevolod Kuznetsov
Afremov
Innokenty Smoktunovsky
Innokenty Smoktunovsky
Panteleymon Krymov
Panteleymon Krymov
Ofitser
Yevgeny Kuznetsov
Yevgeny Kuznetsov
knyaz Sergey Abrezkov
Svetlana Toma
Svetlana Toma
tsiganka Masha
Director Vladimir Vengerov
Writer Lev Tolstoy, Vladimir Vengerov
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 1968
World premiere 11 July 1969
Release date
11 July 1969 Russia 12+
Production Lenfilm Studio
Also known as
Zhivoy trup, Живой труп, Cadavre vivant, Cadavrul viu, Der lebende Leichnam, Det levende lik, Elävä ruumis, Élő holttest, The Living Corpse, Żywy trup, Το ζωντανό πτώμα, Živi leš, Живий труп

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more