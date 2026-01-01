Cast
Lidiya Shtykan
Anna Pavlovna, mama Liza and Sasha
Vsevolod Kuznetsov
Afremov
Cast and Crew
Director
Vladimir Vengerov
Writer
Lev Tolstoy, Vladimir Vengerov
Composer
Isaac Schwarts
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 23 minutes
Production year
1968
World premiere
11 July 1969
Production
Lenfilm Studio
Also known as
Zhivoy trup, Живой труп, Cadavre vivant, Cadavrul viu, Der lebende Leichnam, Det levende lik, Elävä ruumis, Élő holttest, The Living Corpse, Żywy trup, Το ζωντανό πτώμα, Živi leš, Живий труп