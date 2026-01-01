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Poster of Diary of a School Director
7.3
Kinoafisha Films Diary of a School Director
7.3

Diary of a School Director

, 1975
Dnevnik direktora shkoly
USSR / Romantic, Drama, Family / 18+
Poster of Diary of a School Director
7.3

Cast

Oleg Borisov
Oleg Borisov
Boris Sveshnikov - direktor shkoly
Iya Savvina
Iya Savvina
Valentina Fyodorovna zavuch
Alla Pokrovskaya
Lida - zhena Sveshnikova
Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko
Nina Sergeyevna uchitelnitsa
Yuri Vizbor
Yuri Vizbor
Pavlik Smirnov
Aleksandr Snykov
Sergey - syn Sveshnikova
Yelena Solovey
Yelena Solovey
Tatyana Georgiyevna uchitelnitsa angliyskogo yazika
Sergey Koshonin
Sergey Koshonin
Igor Koltsov
Nikolay Lavrov
Nikolay Lavrov
Oleg Pavlovich uchitel fizkultury
Georgy Teykh
Georgy Teykh
Genrikh ]rigoryevich uchitel
Director Boris Frumin
Writer Anatoli Grebnev
Composer Viktor Lebedev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1975
World premiere 20 October 1975
Release date
20 October 1975 Russia
20 October 1975 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Dnevnik direktora shkoly, Дневник директора школы, Aus dem Tagebuch eines Schuldirektors, Diary of a School Director, Dziennik dyrektora szkoły, Egy iskolaigazgató naplója, Journal d'un directeur d'école, Jurnalul unui director de școală

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.3 IMDb
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