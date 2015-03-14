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Poster of Hello, My Name Is Doris
6.6
Kinoafisha Films Hello, My Name Is Doris
6.6

Hello, My Name Is Doris

, 2015
Hello, My Name Is Doris
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of Hello, My Name Is Doris
6.6

Synopsis

A self-help seminar inspires a sixty-something woman to romantically pursue her younger co-worker.

Cast

Sally Field
Sally Field
Doris
Max Greenfield
Max Greenfield
John
Beth Behrs
Beth Behrs
Norma Michaels
Doris' Mother
Stephen Root
Stephen Root
Todd
Kumail Nanjiani
Kumail Nanjiani
Nasir
Tyne Daly
Tyne Daly
Roz
Wendi McLendon-Covey
Wendi McLendon-Covey
Cynthia
Edmund Lupinski
Priest
Rebecca Wisocky
Rebecca Wisocky
Anne Patterson
Rich Sommer
Rich Sommer
Robert
Director Michael Showalter
Writer Laura Terruso, Michael Showalter
Composer Brian H. Kim
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2015
Online premiere 2 May 2016
World premiere 14 March 2015
Release date
14 March 2015 Russia 12+
14 March 2015 Kazakhstan
27 November 2015 Netherlands
5 August 2016 Spain
11 March 2016 USA
14 March 2015 Ukraine
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $14,659,448
Production Red Crown Productions, Haven Entertainment, Frame Switch
Also known as
Hello, My Name Is Doris, Bonjour, mon nom est Doris, Cześć, na imię mam Doris, Doris, Redescobrindo o Amor, Hello, Doris vagyok, Hello, My Name Is Doris - Älterwerden für Fortgeschrittene, Hola, mi nombre es Doris, Merhaba, Benim Adım Doris, Mi nombre es Doris, Olá, o Meu Nome é Doris, Shalom, kor'im li Doris, Tere, minu nimi on Doris, Xin Chào, Tên Tôi là Doris, Zdravo, ime mi je Doris, Zovem se Doris, Τρελή κι ερωτευμένη... 60άρα, Здравствуйте, меня зовут Дорис, Привіт, мене звати Доріс, हैलो, माय नेम इस डोरिस, ドリスの恋愛妄想適齢期, 你好，我叫多丽丝, 你好，我叫多蕾丝, 你好，我叫陶樂絲

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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