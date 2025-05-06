Similar films for Troe vyshli iz lesa
Dyadushkin son Drama
1966, USSR
7.0
The Cranes Are Flying Romantic, War, Drama
1957, USSR
7.0
Talanty i poklonniki Drama
1956, USSR
7.0
Ivan's Childhood War, Drama
1962, USSR
7.0
It Began This Way... Drama
1956, USSR
6.0
Poezd v dalyokiy avgust War
1971, USSR
5.0
Karantin Drama
1968, USSR
6.0
Raznotsvetnyye kameshki Drama
1960, USSR
0.0
A Home for Tanya Drama
1959, USSR
7.0
Least We Forget Drama, War
1954, USSR
5.0
They Have a Motherland War, Drama
1946, USSR
6.0
She Defends the Motherland Drama, War
1943, USSR
6.0