Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Troe vyshli iz lesa
7.0
Kinoafisha Films Troe vyshli iz lesa
7.0

Troe vyshli iz lesa

, 1958
Troe vyshli iz lesa
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Troe vyshli iz lesa
7.0

Cast

Valentin Zubkov
Valentin Zubkov
Sergei Koshelev
Lydia Smirnova
Lydia Smirnova
Julia Titova
Mikhail Pogorzhelsky
Pavel Stroganov
Boris Aleksandrovich Smirnov
Detective MGB
Yevgeny Burenkov
Gennady Skvortsov
Zoya Stepanova
Kira
Gennadi Gorokhov
Sasha
Olga Sumina
Lenochka
Daniil Netrebin
Traitor
Marina Gavrilko
Maria Mikhailovna
Director Konstantin Voinov
Writer Iosif Olshansky, Nina Rudneva
Composer Venyamin Basner
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1958
World premiere 1 January 1958
Release date
1 January 1958 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Troe vyshli iz lesa, Three Came Out of the Woods, Drei kamen aus dem Wald, Ezisan monon treis, Hárman jöttek az erdőből, Troje z lasu, Трое вышли из леса

Film rating

7.0
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Troe vyshli iz lesa

Dyadushkin son
Dyadushkin son Drama
1966, USSR
7.0
The Cranes Are Flying
The Cranes Are Flying Romantic, War, Drama
1957, USSR
7.0
Talanty i poklonniki
Talanty i poklonniki Drama
1956, USSR
7.0
Ivan's Childhood
Ivan's Childhood War, Drama
1962, USSR
7.0
It Began This Way...
It Began This Way... Drama
1956, USSR
6.0
Poezd v dalyokiy avgust
Poezd v dalyokiy avgust War
1971, USSR
5.0
Karantin
Karantin Drama
1968, USSR
6.0
Raznotsvetnyye kameshki
Raznotsvetnyye kameshki Drama
1960, USSR
0.0
A Home for Tanya
A Home for Tanya Drama
1959, USSR
7.0
Least We Forget
Least We Forget Drama, War
1954, USSR
5.0
They Have a Motherland
They Have a Motherland War, Drama
1946, USSR
6.0
She Defends the Motherland
She Defends the Motherland Drama, War
1943, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more