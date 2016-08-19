Menu
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.5
Imperium

Imperium

Imperium 18+
Synopsis

A young FBI agent, eager to prove himself in the field, goes undercover as a white supremacist.
Imperium - trailer с закадровым переводом
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2016
Online premiere 19 August 2016
World premiere 19 August 2016
Release date
27 October 2016 Russia Капелла Фильм 18+
19 September 2016 Australia
27 October 2016 Belarus
19 August 2016 Brazil
16 September 2016 Great Britain
9 February 2017 Greece
27 October 2016 Kazakhstan
23 February 2017 South Korea
17 March 2017 Spain
19 August 2016 Sweden 15
10 November 2016 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $282,817
Production Atomic Features, Green-Light International, Grindstone Entertainment Group
Also known as
Imperium, Impeerium, Imperium: Resistência Sem Líder, Imperiumas, Infiltré, Köstebek, Αυτοκρατορία, Абсолютна влада, Абсолютная власть, Империя, アンダーカバー, 绝对统治
Director
Daniel Ragussis
Cast
Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe
Toni Collette
Toni Collette
Burn Gorman
Burn Gorman
Nestor Carbonell
Nestor Carbonell
Seth Numrich
Seth Numrich
Film rating

6.9
16 votes
6.5 IMDb
Imperium - trailer с закадровым переводом
Imperium Trailer с закадровым переводом
Imperium - trailer
Imperium Trailer
