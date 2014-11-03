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Poster of Okhota zhit
5.9
Kinoafisha Films Okhota zhit
5.9

Okhota zhit

, 2014
Okhota zhit
Russia / Drama, Comedy / 18+
Poster of Okhota zhit
5.9

Cast

Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
Pavel
Nina Usatova
Nina Usatova
Polya
Sergey Nikonenko
Sergey Nikonenko
Philipp
Stanislav Lyubshin
Stanislav Lyubshin
Father in law
Alla Meshcheryakova
Alla Meshcheryakova
Philipp's wife
Aleksey Krychenkov
Efim
Pavel Sborshchikov
Shiftman
Yuriy Berdnikov
Obstinate man
Aleksandr Gundarev
Escaped man
Director Sergey Nikonenko
Writer Vasily Shukshin, Sergey Nikonenko, Andrey Zotov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2014
World premiere 3 November 2014
Release date
3 November 2014 Russia 12+
3 November 2014 Kazakhstan
3 November 2014 Ukraine
Budget $1,350,000
Production DomMedia, TRI A Film Production Company
Also known as
Okhota zhit, Охота жить

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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