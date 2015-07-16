Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy
5.6
Kinoafisha Films Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy
5.6

Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy

, 2015
Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy
Poland / Comedy, Musical / 18+
Poster of Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy
5.6

Synopsis

Jazzman Fabian comes back to Poland from England and sets up a swing big band in his hometown. He soon falls for singer Modesta, the mysterious sensual femme fatale.

Cast

Sonia Bohosiewicz
Wanda Apanowicz-Patras
Natalia Rybicka
Modesta Nowak
Anna Dymna
Anna Dymna
Bayerowa
Wojciech Pszoniak
Felicjan Zuppe
Wiktor Zborowski
Stypa
Maciej Stuhr
Fabian Apanowicz
Marian Dziędziel
Marian Dziędziel
Kusiak
Adam Ferency
Habertas
Władysław Kowalski
Dr. Garfinkel
Jerzy Schejbal
Dr. Cyryl Vogt
Director Janusz Majewski
Writer Wlodzimierz Kowalewski, Janusz Majewski
Composer Wojciech Karolak
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2015
World premiere 16 July 2015
Release date
15 January 2016 Poland
Worldwide Gross $683,205
Production Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Agora, Telewizja Polska (TVP)
Also known as
Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy, Eccentrics, the Sunny Side of the Street, Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, The Eccentrics: On the Sunny Side of the Street, Excentrycy

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 December 2023
Listen to the
soundtrack Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more