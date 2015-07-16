Cast
Wojciech Pszoniak
Felicjan Zuppe
Maciej Stuhr
Fabian Apanowicz
Jerzy Schejbal
Dr. Cyryl Vogt
Cast and Crew
Composer
Wojciech Karolak
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2015
World premiere
16 July 2015
Worldwide Gross
$683,205
Production
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Agora, Telewizja Polska (TVP)
Also known as
Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy, Eccentrics, the Sunny Side of the Street, Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, The Eccentrics: On the Sunny Side of the Street, Excentrycy