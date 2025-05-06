Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Hyperboloid of Engineer Garin
6.5
Kinoafisha Films The Hyperboloid of Engineer Garin
6.5

The Hyperboloid of Engineer Garin

, 1965
Giperboloid inzhenera Garina
USSR / Sci-Fi / 18+
Poster of The Hyperboloid of Engineer Garin
6.5

Cast

Yevgeniy Yevstigneyev
Yevgeniy Yevstigneyev
Petr Petrovich Garin
Vsevolod Safonov
Vsevolod Safonov
Vitaliy Shelga
Mikhail Astangov
Mr. Rolling
Natalya Klimova
Zoya Montrose
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Volshin
Mikhail Kuznetsov
Mikhail Kuznetsov
professor Hlynov
Yuriy Sarantsev
Yuriy Sarantsev
Tarashkin
Nikolai Bubnov
Nikolay Mantsev professor
Viktor Chekmaryov
Chetyryokpalyy
Pavel Shpringfeld
Gaston 'Duck Nose'
Director Aleksandr Gintsburg
Writer Aleksandr Gintsburg, Iosif Manevich, Aleksei Tolstoy
Composer Moisey Vaynberg
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1965
World premiere 1 January 1965
Release date
1 January 1965 Russia 6+
20 December 1965 USA
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Giperboloid inzhenera Garina, The Hyperboloid of Engineer Garin, Гиперболоид инженера Гарина, Hiperboloidul inginerului Garin

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Hyperboloid of Engineer Garin

The Barber of Siberia
The Barber of Siberia History, Drama, Romantic
1998, Russia / France / Italy / Czechia
7.0
Cold Summer of 1953
Cold Summer of 1953 Drama, Action
1987, USSR
8.0
Winter Evening in Gagra
Winter Evening in Gagra Musical, Drama, Romantic
1985, USSR
7.0
Love and Pigeons
Love and Pigeons Comedy, Romantic
1984, USSR
8.0
Per Aspera Ad Astra
Per Aspera Ad Astra Adventure, Drama, Sci-Fi
1980, USSR
6.0
Moscow Does Not Believe in Tears
Moscow Does Not Believe in Tears Romantic, Comedy
1979, USSR
8.0
Office Romance
Office Romance Romantic, Comedy
1977, USSR
8.0
Grandads-Robbers
Grandads-Robbers Comedy
1971, USSR
7.0
Gentlemen of Fortune
Gentlemen of Fortune Crime, Comedy
1971, USSR
8.0
Beware of the Car
Beware of the Car Comedy, Romantic, Crime
1966, USSR
8.0
Kidnapping, Caucasian Style
Kidnapping, Caucasian Style Comedy
1966, USSR
8.0
Aquanauts
Aquanauts Sci-Fi
1979, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more