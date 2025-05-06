Cast
Mikhail Astangov
Mr. Rolling
Natalya Klimova
Zoya Montrose
Nikolai Bubnov
Nikolay Mantsev professor
Viktor Chekmaryov
Chetyryokpalyy
Pavel Shpringfeld
Gaston 'Duck Nose'
Cast and Crew
Director
Aleksandr Gintsburg
Writer
Aleksandr Gintsburg, Iosif Manevich, Aleksei Tolstoy
Composer
Moisey Vaynberg
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
1965
World premiere
1 January 1965
Release date
|1 January 1965
|Russia
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|6+
|20 December 1965
|USA
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Giperboloid inzhenera Garina, The Hyperboloid of Engineer Garin, Гиперболоид инженера Гарина, Hiperboloidul inginerului Garin