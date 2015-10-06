Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Belle & Sebastian: The Adventure Continues
Poster of Belle & Sebastian: The Adventure Continues
Poster of Belle & Sebastian: The Adventure Continues
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.6
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Belle & Sebastian: The Adventure Continues

Belle & Sebastian: The Adventure Continues

Belle et Sébastien, l'aventure continue 18+
Напомним о выходе в прокат
Belle & Sebastian: The Adventure Continues - trailer in russian
Belle & Sebastian: The Adventure Continues  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2015
Online premiere 8 July 2022
World premiere 6 October 2015
Release date
26 July 2018 Russia Пионер 6+
23 June 2017 Argentina
26 February 2016 Austria
9 December 2015 Belgium
14 June 2017 Brazil
15 December 2017 Chile
22 January 2016 Cyprus
28 October 2016 Denmark
18 December 2015 Estonia
9 December 2015 France
28 January 2016 Germany
18 December 2015 Great Britain
31 December 2015 Greece
3 November 2016 Hungary
8 December 2015 Italy
24 December 2015 Kuwait
15 December 2015 Poland
12 November 2016 Singapore
24 March 2016 Slovenia
10 August 2017 South Korea
28 January 2016 Switzerland
13 January 2017 Turkey
MPAA PG
Worldwide Gross $704,019
Production Radar Films, Epithète Films, Gaumont
Also known as
Belle et Sébastien, l'aventure continue, Belle & Sebastian: The Adventure Continues, Belle y Sebastián: La aventura continúa, Bela in Sebastijan: pustolovščina se nadaljuje, Bella i Sebastian 2, Bella un Sebastjēns: Piedzīvojumi turpinās, Belle & Sebastian - The Adventure Continues, Belle & Sebastien - L'avventura continua, Belle & Sebastien på nye eventyr, Belle e Sebastian: A Aventura Continua, Belle e Sebastião: A Aventura Continua, Belle en Sebastiaan 2, Belle és Sebastien: a kaland folytatódik, Belle et Sébastien : L'aventure continue, Belle ja Sebastian 2, Belle y Sébastien: la aventura continúa, Sebastian & die Feuerretter, Sebastian Sevgili Dostum, Sebastian und die Feuerretter, Μπελ & Σεμπαστιάν 2: Η περιπέτεια συνεχίζεται, Белль и Себастьян: Приключения продолжаются, Белль і Себастьян. Пригоди тривають, ベル＆セバスチャン　新たな旅立ち, 灵犬贝拉2, 灵犬雪莉：冒险再出发, 靈犬貝兒之奇蹟救援
Director
Christian Duguay
Christian Duguay
Cast
Félix Bossuet
Félix Bossuet
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Thierry Neuvic
Thierry Neuvic
Margaux Chatelier
Margaux Chatelier
Urbain Cancelier
Urbain Cancelier
Cast and Crew
Similar films for Belle & Sebastian: The Adventure Continues
Belle and Sebastian 7.2
Belle and Sebastian (2013)
Belle and Sebastian, Friends for Life 6.3
Belle and Sebastian, Friends for Life (2017)
The Friend 6.7
The Friend (2024)
Belle et Sébastien: Nouvelle Génération 6.0
Belle et Sébastien: Nouvelle Génération (2022)
A Dog Named Palma 7.5
A Dog Named Palma (2020)
Poly 5.9
Poly (2020)
Remi 7.4
Remi (2019)
Spread Your Wings 7.6
Spread Your Wings (2019)
Storm Boy 7.4
Storm Boy (2019)
L'école buissonnière 7.3
L'école buissonnière (2018)
Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion 7.2
Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion (2018)
Operation Arctic 6.1
Operation Arctic (2014)
Film in Collections
Films about Children Films about Children
Family Films for All Ages Family Films for All Ages
Film Adaptations of Literary Works Film Adaptations of Literary Works
Adventure and Travel Films Adventure and Travel Films

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Belle & Sebastian: The Adventure Continues - trailer in russian
Belle & Sebastian: The Adventure Continues Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more