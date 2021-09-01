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Poster of Monsieur Gangster
7.8
Kinoafisha Films Monsieur Gangster
7.8

Monsieur Gangster

, 1963
Les tontons flingueurs
France, West Germany, Italy / Action, Comedy / 18+
Poster of Monsieur Gangster
7.8

Cast

Lino Ventura
Lino Ventura
Fernand Naudin
Bernard Blier
Raoul Volfoni
Francis Blanche
Maître Folace
Claude Rich
Claude Rich
Antoine Delafoy
Pierre Bertin
Adolphe Amédée Delafoy
Robert Dalban
Jean
Jean Lefebvre
Paul Volfoni
Horst Frank
Théo
Charles Regnier
Tomate
Mac Ronay
Bastien
Director Georges Lautner
Writer Michel Audiard, Georges Lautner, Albert Simonin
Composer Michel Magne
Cast and Crew

Film details

Country France / West Germany / Italy
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1963
World premiere 27 November 1963
Release date
27 November 1963 France
Production Gaumont Distribution, S.N.E. Gaumont, Corona Filmproduktion
Also known as
Les tontons flingueurs, Crooks in Clover, Gángster a la fuerza, Monsieur Gangster, Djedice pucaju, In famiglia si spara, Klädsel: vardagsdräkt med revolver, Le terminus des prétentieux, Lövöldöző taták, Mein Onkel, der Gangster, Mi tío tira tiros, O Gorillas ekdikeitai, Onkel Gangster, Testament gangstera, Testamento de um Gângster, Tios Metralha, Tuffa killar med revolver, Violência, dinamite e boas maneiras, Wujkowie zabijacy, Дядюшки-гангстеры, Стрелящи чичовци, ハジキを持ったおじさんたち, Дядечки-гангстери, 亡命的老舅们

Film rating

7.8
Rate 14 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021

Quotes

Raoul Volfoni - Bougez pas !... Les mains sur la table ! Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur, et des flingues de concours.
Jean - Si ces messieurs veulent bien me les confier...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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