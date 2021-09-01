Les tontons flingueurs, Crooks in Clover, Gángster a la fuerza, Monsieur Gangster, Djedice pucaju, In famiglia si spara, Klädsel: vardagsdräkt med revolver, Le terminus des prétentieux, Lövöldöző taták, Mein Onkel, der Gangster, Mi tío tira tiros, O Gorillas ekdikeitai, Onkel Gangster, Testament gangstera, Testamento de um Gângster, Tios Metralha, Tuffa killar med revolver, Violência, dinamite e boas maneiras, Wujkowie zabijacy, Дядюшки-гангстеры, Стрелящи чичовци, ハジキを持ったおじさんたち, Дядечки-гангстери, 亡命的老舅们