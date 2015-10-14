Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rosso Mille Miglia
1 poster
Kinoafisha Films Rosso Mille Miglia

Rosso Mille Miglia

Rosso Mille Miglia 18+
Напомним о выходе в прокат
Rosso Mille Miglia - trailer
Rosso Mille Miglia  trailer
Country Italy
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2015
Online premiere 21 April 2021
World premiere 14 October 2015
Release date
8 September 2016 Russia Люксор
8 September 2016 Belarus
14 October 2015 Italy
8 September 2016 Kazakhstan
8 September 2016 Ukraine
Worldwide Gross $2,400
Production Lucere Film
Also known as
Rosso Mille Miglia, A Corrida de Mille Miglia, La Course de toutes les passions, Mille Miglia, Mille Miglia-løpet, Гонки по-итальянски
Director
Claudio Uberti
Claudio Uberti
Cast
Lyudmila Bikmullina
Lyudmila Bikmullina
Maurizio Francone
Maurizio Francone
Remo Girone
Remo Girone
Paolo Mazzetti
Rosario Petix
Rosario Petix
Cast and Crew
Similar films for Rosso Mille Miglia
Opposites Attract 5.8
Opposites Attract (2015)
A Liberal Passion 5.9
A Liberal Passion (2013)
Viva l'Italia 6.1
Viva l'Italia (2012)

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Rosso Mille Miglia - trailer
Rosso Mille Miglia Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Rosso Mille Miglia
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more