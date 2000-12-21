ProductionAstoria Films, CMC Magnetics Corporation, China International Entertainment Limited
Also known as
Lei ting zhan jing, China Strike Force, 雷霆戰警, China Force, China Strike Force - Die Aufräumer, Direct Contact, Directly of Contact, Forta de interventie, Fúria em Shanghai, Grupa specjalna, Khatarnak Khiladi, Kínai csapás, Lui ting jin ging, Spy N, SPY_N, Spy_N Norika from asia, Thanasimi anametrisi, Thunder Cop, Velocidade Vertiginosa, Θανάσιμη αναμέτρηση, Шанхайский связной, 雷霆战警, 차이나 스트라이크 포스
Film rating
5.3
Rate10 votes
5.3IMDb
Updated 26 August 2024
Quotes
Ruby LinCoolio Killed My Brother!
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.