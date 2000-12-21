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Poster of China Strike Force
5.3
Kinoafisha Films China Strike Force
5.3

China Strike Force

, 2000
Leui ting jin ging
Hong Kong / Action / 18+
Poster of China Strike Force
5.3

Cast

Aaron Kwok
Darren Tong
Norika Fujiwara
Norika
Coolio
Coolio
Mark Dacascos
Mark Dacascos
Tony Lau
Wang Leehom
Alex Cheung
Ruby Lin
Ruby
Ken Lo
Ken Low
Paul Chun
Sheriff Lin
Lau Siu-ming
Uncle Ma
Jennifer Lin
Jennifer
Director Stanley Tong
Writer Stanley Tong, Steven Whitney
Composer Nathan Wang
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2000
World premiere 21 December 2000
Release date
21 December 2000 Australia
21 December 2000 USA
MPAA R
Budget $13,500,000
Worldwide Gross $145,969
Production Astoria Films, CMC Magnetics Corporation, China International Entertainment Limited
Also known as
Lei ting zhan jing, China Strike Force, 雷霆戰警, China Force, China Strike Force - Die Aufräumer, Direct Contact, Directly of Contact, Forta de interventie, Fúria em Shanghai, Grupa specjalna, Khatarnak Khiladi, Kínai csapás, Lui ting jin ging, Spy N, SPY_N, Spy_N Norika from asia, Thanasimi anametrisi, Thunder Cop, Velocidade Vertiginosa, Θανάσιμη αναμέτρηση, Шанхайский связной, 雷霆战警, 차이나 스트라이크 포스

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Updated 26 August 2024
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