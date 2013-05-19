Film details
Country
Singapore
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2013
Online premiere
12 November 2013
World premiere
19 May 2013
Release date
|30 April 2015
|Brazil
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|4 September 2013
|France
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|29 August 2013
|Singapore
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Worldwide Gross
$1,234,100
Production
Singapore Film Commission, Ngee Ann Polytechnic, Fisheye Pictures
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