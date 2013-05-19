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Poster of Ilo Ilo
7.3
Kinoafisha Films Ilo Ilo
7.3

Ilo Ilo

, 2013
Ilo Ilo
Singapore / Drama / 18+
Poster of Ilo Ilo
7.3

Synopsis

In 90s Singapore, the friendship between Filipino nursemaid Teresa and her young charge Jiale makes waves in a family, while the Asian recession hits the region.

Cast

Yeo Yann Yann
Hwee Leng
Tian Wen Chen
Teck
Angeli Bayani
Terry
Koh Jialer
Jiale
Peter Wee
Discipline Master
Jo Kukathas
School Principal
Naomi Toh
English Teacher (Mrs Ong)
Stephanie Kiong
Teacher
Jia Min Chantel Teo
Teacher
Zhi Fang Xu
Teacher
Director Anthony Chen
Writer Anthony Chen
Cast and Crew

Film details

Country Singapore
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2013
Online premiere 12 November 2013
World premiere 19 May 2013
Release date
30 April 2015 Brazil
4 September 2013 France
29 August 2013 Singapore
Worldwide Gross $1,234,100
Production Singapore Film Commission, Ngee Ann Polytechnic, Fisheye Pictures
Also known as
Ilo Ilo, Retratos de familia, Ba Ma Bu Zai Jia, Người Mẹ Thứ Hai, Quando Meus Pais Não Estão em Casa, Retratos de familia. Ilo Ilo, Илоило, イロイロ　ぬくもりの記憶, 爸妈不在家, 爸媽不在家

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 24 February 2024

Quotes

Hwee Leng You will need a cup.
[takes out two cups from kitchen cabinet]
Hwee Leng Red or blue?
Terry Red.
Hwee Leng [dismissively] Blue better. Plastic won't break.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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