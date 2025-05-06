Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of E.A. — Extraordinary Accident
7.1
Kinoafisha Films E.A. — Extraordinary Accident
7.1

E.A. — Extraordinary Accident

, 1958
Ch. P. - Chrezvychainoe proisshestvie
USSR / Adventure, Drama, Crime / 18+
Poster of E.A. — Extraordinary Accident
7.1

Cast

Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Viktor Rayskiy - motorist
Aleksandr Barushnoy
Giuli Chokhonelidze
Dzhabakiya
Dmitriy Kapka
Anatoliy Solovyov
Grachyov - matros
Aleksandr Anurov
Aleksandr Anurov
Leonid Kalugin - kapitan
Mikhail Kuznetsov
Mikhail Kuznetsov
Anton Kovalenko - zampolit
Taisiya Litvinenko
Rita Voronkova - radistka
Vladimir Rudin
Ivan Frolov
Pavel Usovnichenko
Nikolay Sakharov
Yuri Sarychev
Kostya Beregovoy
Pavel Panyov
Yuriy Levchenko
Director Viktor Ivchenko
Writer Grigoriy Koltunov, Vitali Kalinin, Dmitri Kuznetsov
Composer Igor Shamo
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 minutes
Production year 1958
World premiere 6 June 1958
Release date
10 October 1958 USA
6 June 1958 USSR
Production Kinostudiya im. Dovzhenko
Also known as
Ch. P. - Chrezvychainoe proisshestvie, ЧП - Чрезвычайное происшествие, ЧП. Чрезвычайное происшествие, Extraordinary Accident, Korsarze Pacyfiku, O întîmplare extraordinară, Piraten vor Taiwan, Rendkívüli történet, 非常事件

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for E.A. — Extraordinary Accident

Serebryanyy trener
Serebryanyy trener Drama
1963, USSR
5.0
Padayushchiy iney
Padayushchiy iney Drama
1969, USSR
6.0
Tenth step
Tenth step Drama
1967, USSR
6.0
The Viper
The Viper Drama
1965, USSR
7.0
Ivanna
Ivanna Drama
1959, USSR
6.0
Nazar Stodolya
Nazar Stodolya Drama
1955, USSR
7.0
Human blood - is thicker than water
Human blood - is thicker than water Drama
1960, USSR
4.0
Svet v okne
Svet v okne Drama
1960, USSR
5.0
Serdtse byotsya vnov
Serdtse byotsya vnov Drama
1956, USSR
6.0
Sofya Grushko
Sofya Grushko War, Drama
1971, USSR
5.0
Marina's Destiny
Marina's Destiny Romantic, Drama
1954, USSR
6.0
Family Happiness
Family Happiness Drama
1969, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more