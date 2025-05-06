Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Izhorskiy batalon
6.4
Kinoafisha Films Izhorskiy batalon
6.4

Izhorskiy batalon

, 1972
Izhorskiy batalon
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Izhorskiy batalon
6.4

Cast

Viktor Zhukov
Kolya Matveyev
Irina Yurevich
Lena Snegiryova
Sergei Priselkov
Chayka
Boris Chirkov
Boris Chirkov
Vanechka
Sergey Plotnikov
Sergey Plotnikov
Pasha
Vasily Korzun
Viktor Andreyev
Vadim Yakovlev
Sergey Petrovich - sekretar partkom
Leonid Nevedomsky
Komandir batalyona - mayor
Gleb Selyanin
Komissar batalyona - starshiy leytenant
Georgi Kulikov
Gennadiy Vikentyevich - uchitel
Director Gennadiy Kazanskiy
Writer Sergey Davydov, Gennadiy Kazanskiy, Oleg Shestinskiy
Composer Nadezhda Simonyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1972
World premiere 4 November 1972
Release date
4 November 1972 Russia 6+
Production Lenfilm Studio
Also known as
Izhorskiy batalon, Ижорский батальон

Film rating

6.4
Rate 15 votes
6.4 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Izhorskiy batalon

Neznakomy naslednik
Neznakomy naslednik Drama
1974, USSR
6.0
Delo
Delo Drama
1955, USSR
6.0
Ivan Nikulin: Russian Sailor
Ivan Nikulin: Russian Sailor War, Drama
1944, USSR
5.0
Rimsky-Korsakov
Rimsky-Korsakov Drama, Musical, Biography
1953, USSR
6.0
Braslet-2
Braslet-2 Drama
1967, USSR
7.0
Belyy tanets
Belyy tanets Drama
1981, USSR
7.0
Eto bylo v razvedke
Eto bylo v razvedke War
1968, USSR
6.0
In Discharge of Duty
In Discharge of Duty Drama
1963, USSR
5.0
Luchshiye gody
Luchshiye gody Drama
1984, USSR
0.0
Taynoe golosovanie
Taynoe golosovanie Drama
1980, USSR
6.0
Velikie golodrantsy
Velikie golodrantsy Drama
1973, USSR
6.0
Kievlyanka
Kievlyanka Drama
1958, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more