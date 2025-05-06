Similar films for Izhorskiy batalon
Neznakomy naslednik Drama
1974, USSR
6.0
Delo Drama
1955, USSR
6.0
Ivan Nikulin: Russian Sailor War, Drama
1944, USSR
5.0
Rimsky-Korsakov Drama, Musical, Biography
1953, USSR
6.0
Braslet-2 Drama
1967, USSR
7.0
Belyy tanets Drama
1981, USSR
7.0
Eto bylo v razvedke War
1968, USSR
6.0
In Discharge of Duty Drama
1963, USSR
5.0
Luchshiye gody Drama
1984, USSR
0.0
Taynoe golosovanie Drama
1980, USSR
6.0
Velikie golodrantsy Drama
1973, USSR
6.0
Kievlyanka Drama
1958, USSR
6.0