Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sex, Party and Lies
3.8
Kinoafisha Films Sex, Party and Lies
3.8

Sex, Party and Lies

, 2009
Mentiras y gordas
Spain / Drama, Comedy / 18+
Poster of Sex, Party and Lies
3.8

Cast

Mario Casas
Mario Casas
Tony
Ana de Armas
Ana de Armas
Carola
Yon González
Yon González
Nico
Hugo Silva
Carlos
Ana Polvorosa
Marina
Alejo Sauras
Bubu
Marieta Orozco
Sonia
Miriam Giovanelli
Paz
Duna Jové
Leo
Maxi Iglesias
Maxi Iglesias
Pablo
Director Alfonso Albacete, David Menkes
Writer Alfonso Albacete, Ángeles González-Sinde, David Menkes
Composer Juan Carlos Molina, Juan Manuel Sueiro
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2009
Online premiere 27 November 2009
World premiere 27 March 2009
Release date
13 May 2011 Australia
27 March 2009 Spain
Worldwide Gross $5,723,917
Production Agrupación de Cine 001 AIE, Castafiore Films, Tornasol Films
Also known as
Mentiras y gordas, Sex, Party & Lies, Sex, Party and Lies, Sex, Party, Big Lies, Grosse bugie, Sex, Parties and Lies, Burning Skin, Grandes Mentiras, Lies and Fat Girls, Lies, Sex, Drugs, Seks pidu ja valed, Seks, kłamstwa i narkotyki, Seksas, vakareliai ir melas, Sex, Lies and Drugs, Sex, Party und Lügen, Sex, Partying and Lying, Sexo, fiesta y mentiras, Shakunetsu no hada, Szex, party és hazugságok, Tình Dục, Tiệc Tùng Và Dối Trá, Големи лъжи, Лаги, секс, дрога, Секс, вечеринки и ложь, 性，派对和谎言, 灼熱の肌, 爱情大谎言, 섹스, 파티 그리고 거짓말

Film rating

3.8
Rate 10 votes
3.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Sex, Party and Lies

Men in Hope
Men in Hope Drama, Romantic, Comedy
2011, Czechia
7.0
Sex and Lucia
Sex and Lucia Drama
2001, France / Spain
6.0
Trasgredire
Trasgredire Drama, Comedy, Adult
1999, Italy
5.0
Not Love, Just Frenzy
Not Love, Just Frenzy Comedy, Thriller, Drama
1996, Spain
5.0
Perdiendo el Norte
Perdiendo el Norte Comedy
2015, Spain
5.0
Sólo química
Sólo química Comedy, Romantic
2015, Spain
5.0
Neon Flesh
Neon Flesh Drama, Comedy, Crime, Thriller
2010, Spain / Sweden / Argentina
6.0
My Big Night
My Big Night Comedy
2015, Spain
6.0
War Dogs
War Dogs Comedy
2016, USA
7.0
7 Days in Havana
7 Days in Havana Drama
2012, France / Spain
6.0
The 33
The 33 Drama
2015, USA / Chile
6.0
Exposed
Exposed Drama
2015, USA
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more