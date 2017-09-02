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Poster of Battle of the Sexes
6.6
Battle of the Sexes - Subtitled trailer
Kinoafisha Films Battle of the Sexes
6.6

Battle of the Sexes

, 2017
Battle of the Sexes
USA / Comedy, Sport, Biography / 18+
Trailers
Poster of Battle of the Sexes
6.6
Battle of the Sexes - Subtitled trailer
Battle of the Sexes  Subtitled trailer

Synopsis

The true story of the 1973 tennis match between World number one Billie Jean King and ex-champ and serial hustler Bobby Riggs.

Cast

Emma Stone
Emma Stone
Billie Jean King
Steve Carell
Steve Carell
Bobby Riggs
Elisabeth Shue
Elisabeth Shue
Priscilla Riggs
Sarah Silverman
Sarah Silverman
Gladys Heldman
Natalie Morales
Natalie Morales
Rosie Casals
Alan Cumming
Alan Cumming
Cuthbert 'Ted' Tinling
Austin Stowell
Austin Stowell
Jessica McNamee
Jessica McNamee
Mickey Sumner
Mickey Sumner
Lewis Pullman
Lewis Pullman
Andrea Riseborough
Andrea Riseborough
Marilyn Barnett
Bill Pullman
Bill Pullman
Jack Kramer
Director Jonathan Dayton, Valerie Faris
Writer Simon Beaufoy
Composer Nicholas Britell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2017
Online premiere 18 January 2018
World premiere 2 September 2017
Release date
7 December 2017 Russia Двадцатый Век Фокс, CoolConnections 18+
30 November 2017 Argentina
28 September 2017 Australia
24 November 2017 Austria
7 December 2017 Belarus
19 October 2017 Brazil
7 December 2017 Chile
7 December 2017 Colombia
12 April 2018 Denmark
22 November 2017 France
23 November 2017 Germany
24 November 2017 Great Britain
12 October 2017 Greece
2 November 2017 Hong Kong
24 November 2017 Ireland
5 October 2018 Israel
19 October 2017 Italy
6 July 2018 Japan
7 December 2017 Kazakhstan
2 September 2017 Latvia
25 January 2018 Malaysia
1 December 2017 Mexico
23 November 2017 Netherlands
28 September 2017 New Zealand
15 December 2017 Norway
8 December 2017 Poland
23 November 2017 Singapore
6 October 2017 South Africa
16 November 2017 South Korea
3 November 2017 Spain
23 March 2018 Sweden
19 October 2017 Switzerland
24 November 2017 Taiwan
29 September 2017 USA
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $18,598,607
Production Fox Searchlight Pictures, TSG Entertainment, Decibel Films
Also known as
Battle of the Sexes, La batalla de los sexos, Battle of the Sexes - Gegen jede Regel, The Battle of the Sexes, A Guerra dos Sexos, A nemek harca, Bãtãlia sexelor, Borba polova, Ezeli Rekabet, Guerra dos Sexos, Krav ha'minim, La Bataille des sexes, La battaglia dei sessi, Lyčių kova, Rat spolova, Sugupoolte heitlus, Trận Chiến Giới Tính, Wojna płci, Η μάχη των φύλων, Битва полов, Битва статей, Битката на половете, バトル・オブ・ザ・セクシーズ, 勝負反手拍, 性别之战, KP18: Lyčių kova, Սեռերի Պայքար, 胜负反手拍

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 1 September 2021

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Battle of the Sexes - Subtitled trailer
Battle of the Sexes Subtitled trailer
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