|7 December 2017
|Russia
|Двадцатый Век Фокс, CoolConnections
|18+
|30 November 2017
|Argentina
|28 September 2017
|Australia
|24 November 2017
|Austria
|7 December 2017
|Belarus
|19 October 2017
|Brazil
|7 December 2017
|Chile
|7 December 2017
|Colombia
|12 April 2018
|Denmark
|22 November 2017
|France
|23 November 2017
|Germany
|24 November 2017
|Great Britain
|12 October 2017
|Greece
|2 November 2017
|Hong Kong
|24 November 2017
|Ireland
|5 October 2018
|Israel
|19 October 2017
|Italy
|6 July 2018
|Japan
|7 December 2017
|Kazakhstan
|2 September 2017
|Latvia
|25 January 2018
|Malaysia
|1 December 2017
|Mexico
|23 November 2017
|Netherlands
|28 September 2017
|New Zealand
|15 December 2017
|Norway
|8 December 2017
|Poland
|23 November 2017
|Singapore
|6 October 2017
|South Africa
|16 November 2017
|South Korea
|3 November 2017
|Spain
|23 March 2018
|Sweden
|19 October 2017
|Switzerland
|24 November 2017
|Taiwan
|29 September 2017
|USA