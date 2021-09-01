Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Voyna i mir Tolstogo

Voyna i mir Tolstogo

, 2016
Russia / Drama, Theatrical / 18+

Cast

Alisa Freindlich
Alisa Freindlich
Dmitriy Vorobyov
Dmitriy Vorobyov
Andrey Vasilevitsj Feskov
Andrey Vasilevitsj Feskov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2016

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Voyna i mir Tolstogo

Anna i komandor
Anna i komandor Drama
1975, USSR
6.0
Opasnyy vozrast
Opasnyy vozrast Drama
1981, USSR
7.0
Confusion
Confusion Drama
1987, USSR
6.0
Success
Success Drama
1984, USSR
7.0
Kletka dlya kanareek
Kletka dlya kanareek Drama
1983, USSR
7.0
On Upper Maslovka Street
On Upper Maslovka Street Drama
2005, Russia
6.0
Kruzhenie v predelah kolcevoy
Kruzhenie v predelah kolcevoy Drama
2006, Russia
3.0
Peremirie
Peremirie Drama
2010, Russia
6.0
A Cruel Romance
A Cruel Romance Drama
1984, USSR
7.0
Room and a Half
Room and a Half Drama
2009, Russia
6.0
Belaya belaya noch Drama
2014, Russia
6.0
A Simple Death
A Simple Death Drama
1985, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more