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Poster of Green Chains
6.6
Kinoafisha Films Green Chains
6.6

Green Chains

, 1970
Зеленые цепочки
USSR / Adventure / 18+
Poster of Green Chains
6.6

Cast

Aleksandr Grigoryev
Mishka Alakseyev
Igor Urumbekov
Vaska Kozhukh
Vladimir Lelyotko
Styopka Panfilov
Pavel Luspekayev
Pavel Luspekayev
mayor Ivan Vasilyevich
Oleg Belov
Alesey Burakov, chekist
Aleksey Mikhaylov
Paul Richter nemetskiy shpion, odnorukiy
Fyodor Odinokov
Semyon Semyonov
Andrey Krupenin
Shurka-Krendel
Aristarkh Livanov
Zhorka-bryunet
Aleksandr Lipov
Valeriy Kuplanov, diversant-raketchik
Director Grigoriy Aronov
Writer German Matveyev, Felix Mironer
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1970
World premiere 3 December 1970
Release date
3 December 1970 Russia 12+
10 December 1970 USA
3 December 1970 USSR
Production Lenfilm Studio, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Zelyonye tsepochki, Zielone smugi, Zöld rakéták, Зелёные цепочки

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Updated 1 September 2021
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