Cast
Vladimir Lelyotko
Styopka Panfilov
Aleksey Mikhaylov
Paul Richter nemetskiy shpion, odnorukiy
Andrey Krupenin
Shurka-Krendel
Aristarkh Livanov
Zhorka-bryunet
Aleksandr Lipov
Valeriy Kuplanov, diversant-raketchik
Cast and Crew
Writer
German Matveyev, Felix Mironer
Composer
Isaac Schwarts
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
1970
World premiere
3 December 1970
Release date
|3 December 1970
|Russia
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|12+
|10 December 1970
|USA
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|3 December 1970
|USSR
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Production
Lenfilm Studio, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Zelyonye tsepochki, Zielone smugi, Zöld rakéták, Зелёные цепочки