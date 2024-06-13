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Poster of Písen o stromu a ruzi
1.9
Kinoafisha Films Písen o stromu a ruzi
1.9

Písen o stromu a ruzi

, 1978
Písen o stromu a ruzi
Czechoslovakia / Drama / 18+
Poster of Písen o stromu a ruzi
1.9

Cast

Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Vladimir Kuznecov
Václav Mareš
Fanta
Ivan Richter
Tom
Jan Kuželka
Jarda
Jaroslava Schallerová
Vera Havlová
Jelena Juklová
Lenka
Petr Hanus
Kuznecov as young
Josef Mixa
Kovár
Karel Chromík
Málek
Karel Engel
Ozbrojený civilista
Director Ladislav Rychman
Writer Jirí Procházka, Ladislav Rychman
Composer Jirí Bazant, Jirí Malásek
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1978
World premiere 24 April 1979
Release date
24 April 1979 Czechoslovakia
Production Filmové studio Barrandov
Also known as
Písen o stromu a ruzi, Баллада о дереве и розе

Film rating

1.9
Rate 13 votes
2.1 IMDb
Updated 13 June 2024
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