Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of God Willing
6.6
Kinoafisha Films God Willing
6.6

God Willing

, 2015
Se Dio vuole
Italy / Comedy / 18+
Poster of God Willing
6.6

Synopsis

A young man's decision to become a priest affects his whole family, especially his father.

Cast

Marco Giallini
Marco Giallini
Tommaso
Alessandro Gassman
Alessandro Gassman
Don Pietro
Laura Morante
Laura Morante
Carla
Ilaria Spada
Bianca
Edoardo Pesce
Edoardo Pesce
Gianni
Enrico Oetiker
Andrea
Carlo Luca De Ruggieri
Pizzuti
Giuseppina Cervizzi
Rosa
Alex Cendron
Fratta
Fabrizio Giannini
Questore
Director Edoardo Maria Falcone
Writer Marco Martani, Edoardo Maria Falcone
Composer Carlo Virzì
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2015
Online premiere 26 October 2015
World premiere 9 April 2015
Release date
1 September 2015 Australia
29 November 2017 France
9 April 2015 Italy
Worldwide Gross $6,246,660
Production Factorit, Optima Italia, Rai Cinema
Also known as
Se Dio vuole, God Willing, Si Dios quiere, Tout mais pas ça!, Cu voia lui Dumnezeu, Dievui panorejus, Ha Isten úgy akarja, Jak Bóg da, Nếu Đức Chúa Muốn, Om Gud vil, Se Deus quiser, Si Déu vol, Si Dieu veut, Um Gottes Willen, Если Господь пожелает, Якщо Господь забажає, 神様の思し召し, God Willing: Se Dio Vuole

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for God Willing

Non c'è più religione
Non c'è più religione Comedy
2016, Italy
5.0
Una storia senza nome
Una storia senza nome Comedy
2018, Italy
5.0
Assolo
Assolo Comedy
2016, Italy
5.0
Them Who?
Them Who? Comedy
2015, Italy
6.0
An Italian Name
An Italian Name Comedy
2015, Italy
6.0
Out of the Blue
Out of the Blue Drama, Comedy
2013, Italy
6.0
A Flat for Three
A Flat for Three Comedy, Drama
2012, Italy
6.0
Cambio tutto
Cambio tutto Comedy
2020, Italy
6.0
Gli uomini d'oro
Gli uomini d'oro Comedy, Crime, Film-Noir
2019, Italy
5.0
Io sono Tempesta
Io sono Tempesta Drama
2018, Italy
5.0
I Can Quit Whenever I Want: Ad Honorem
I Can Quit Whenever I Want: Ad Honorem Comedy
2018, Italy
6.0
I Can Quit Whenever I Want: Masterclass
I Can Quit Whenever I Want: Masterclass Action, Comedy, Crime
2017, Italy
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more