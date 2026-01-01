Similar films for They Were the First
The Sky Is Beyond the Clouds Drama
1973, USSR
6.0
Tam, za gorizontom Drama
1976, USSR
6.0
The Frigid Sea Drama
1954, USSR
6.0
The Turning Point Drama, War
1945, USSR
6.0
Liberation: The Last Assault Drama, War
1971, USSR / Poland / East Germany / Italy
7.0
Two Soldiers Drama, War
1943, USSR
7.0
Another flight Drama
1958, USSR
7.0
Bitva za Moskvu War, Drama
1985, USSR / East Germany / Czechoslovakia / Viet Nam
7.0
A Simple Story Drama, Romantic
1960, USSR
7.0
The Brothers Karamazov Drama
1968, USSR
7.0
Подмосковная элегия Drama
2002, Russia
6.0
The Last Day Drama
1972, USSR
6.0