Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of They Were the First
6.6
Kinoafisha Films They Were the First
6.6

They Were the First

, 1956
Oni byli pervymi
USSR / Drama, War / 18+
Poster of They Were the First
6.6

Cast

Georgi Yumatov
Georgi Yumatov
Stepan Barabash
Liliana Alyoshnikova
Glasha
Mark Bernes
Mark Bernes
Ivan Rodionov
Mikhail Ulyanov
Mikhail Ulyanov
Aleksey Kolyvanov
Aleksandr Tolstykh
Fyodor
Mikhail Kondratev
V. I. Lenin
Viktor Terekhov
Kuzma Savoteyev
Mikhail Derzhavin
Mikhail Derzhavin
Yevgeniy Gorovskiy
Nina Krachkovskaya
Lena
Viktor Brezhnev
Pyotr Streltsov
Director Yuri Yegorov
Writer Yuzef Printsev, Yuri Yegorov
Composer Mark Fradkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1956
World premiere 15 May 1956
Release date
15 May 1956 Russia 6+
25 January 1957 Czechoslovakia
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Oni byli pervymi, Ök voltak az elsők, Oni byli pierwsi, They Were the First, Они были первыми

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for They Were the First

The Sky Is Beyond the Clouds
The Sky Is Beyond the Clouds Drama
1973, USSR
6.0
Tam, za gorizontom
Tam, za gorizontom Drama
1976, USSR
6.0
The Frigid Sea
The Frigid Sea Drama
1954, USSR
6.0
The Turning Point
The Turning Point Drama, War
1945, USSR
6.0
Liberation: The Last Assault
Liberation: The Last Assault Drama, War
1971, USSR / Poland / East Germany / Italy
7.0
Two Soldiers
Two Soldiers Drama, War
1943, USSR
7.0
Another flight
Another flight Drama
1958, USSR
7.0
Bitva za Moskvu
Bitva za Moskvu War, Drama
1985, USSR / East Germany / Czechoslovakia / Viet Nam
7.0
A Simple Story
A Simple Story Drama, Romantic
1960, USSR
7.0
The Brothers Karamazov
The Brothers Karamazov Drama
1968, USSR
7.0
Подмосковная элегия
Подмосковная элегия Drama
2002, Russia
6.0
The Last Day
The Last Day Drama
1972, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more