7.0
3 posters
Café Society

Café Society

Café Society 18+
Synopsis

In the 1930s, a Bronx native moves to Hollywood and falls in love with a young woman who is seeing a married man.
Café Society - trailer in russian
Café Society  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
Online premiere 9 July 2016
World premiere 11 May 2016
Release date
21 July 2016 Russia Вольга 16+
6 October 2016 Argentina
20 October 2016 Australia
21 July 2016 Belarus
25 August 2016 Brazil
6 October 2016 Denmark
19 August 2016 Estonia
7 October 2016 Finland
11 May 2016 France
10 November 2016 Germany
2 September 2016 Great Britain
25 August 2016 Greece
10 November 2016 Hungary
29 September 2016 Italy
5 May 2017 Japan
21 July 2016 Kazakhstan
5 August 2016 Lithuania
11 August 2016 Netherlands
20 October 2016 Portugal
14 September 2016 South Korea
26 August 2016 Spain
11 May 2016 Switzerland
15 July 2016 USA
21 July 2016 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $43,763,247
Production Gravier Productions, Perdido Productions, FilmNation Entertainment
Also known as
Café Society, Cafe Society, Aukštuomenės klubas, CafИ Society, Giới Thượng Lưu, Kavarniška gospoda, Koorekiht, La haute société, Smalkās aprindas, Śmietanka towarzyska, Високо друштво, Светская жизнь, Світське життя, Социален живот, カフェ・ソサエティ, 咖啡．愛情, 咖啡公社, 情迷聲色時光
Director
Woody Allen
Woody Allen
Cast
Kristen Stewart
Kristen Stewart
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Steve Carell
Steve Carell
Blake Lively
Blake Lively
Corey Stoll
Corey Stoll
Cast and Crew
Café Society - trailer in russian
Café Society Trailer in russian
Café Society - trailer
Café Society Trailer
Stills
