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Kinoafisha Films I-Sayder

I-Sayder

, 2018
Russia / Sci-Fi, Drama / 18+

Cast

Grigoriy Dobrygin
Grigoriy Dobrygin
Elena Lyadova
Elena Lyadova
Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Director Alexei Popogrebski
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 0 minute
Production year 2018

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