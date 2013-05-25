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Poster of David Bowie: Five Years
7.7
Kinoafisha Films David Bowie: Five Years
7.7

David Bowie: Five Years

, 2013
David Bowie: Five Years
Great Britain / Documentary / 18+
Poster of David Bowie: Five Years
7.7

Synopsis

A documentary covering five of the most important years of the influential rock star David Bowie's career.

Cast

David Bowie
David Bowie
Self
Rick Wakeman
Self
Jon Harris
Mick Ronson
Self
John Harris
Self - journalist, author
Ken Scott
Self - co-producer 'Hunky Dory'
Charles Shaar Murray
Self - music journalist
Trevor Bolder
Self
Angie Bowie
Self
Camille Paglia
Self - social critic, author
Ava Cherry
Self - back-up singer
Director Francis Whately
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2013
World premiere 25 May 2013
Production BBC Events Production, London, Francis Whately
Also known as
David Bowie: Five Years, David Bowie ikooni loomine, David Bowie: Cinco años, David Bowien viisi vuotta, David Bowies fem viktiga år, Дэвид Боуи: Пять лет

Film rating

7.7
Rate 15 votes
7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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