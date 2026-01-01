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Kinoafisha Films Dostali!

Dostali!

, 2015
Dostali!
Russia / Romantic / 18+

Cast

Anastasiya Makeyeva
Anastasiya Makeyeva
Olga Kraskovskaya
Sergey Epishev
Sergey Epishev
Andrey Ilyin
Andrey Ilyin
Evgeniya Dobrovolskaya
Evgeniya Dobrovolskaya
Vasily Simonov
Natalya Surkova
Natalya Surkova
Egor Gubarev
Egor Gubarev
Kristina Kucherenko
Kristina Kucherenko
Anastasiya Pronina
Anastasiya Pronina
Vasily Simonov
Vasily Simonov
Igor Yashanin
Igor Yashanin
Director Aleksandr Muratov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2015
Also known as
Dostali!, Достали!

Film rating

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Best Russian Films 
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