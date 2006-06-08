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Poster of Man About Town
6.3
Kinoafisha Films Man About Town
6.3

Man About Town

, 2006
Man About Town
USA / Action, Drama, Comedy / 18+
Poster of Man About Town
6.3

Cast

Ben Affleck
Ben Affleck
Jack Giamoro
Rebecca Romijn
Rebecca Romijn
Nina Giamoro
John Cleese
John Cleese
Dr. Primkin
Bai Ling
Bai Ling
Barbi Ling
Anita Brown
Claude Duhamel
Gina Gershon
Gina Gershon
Arlene Kreiner
Adam Goldberg
Adam Goldberg
Phil Balow
Gina Holden
Brenda James
Vicky Lambert
Dustin Milligan
Dustin Milligan
Director Mike Binder
Writer Mike Binder
Composer Larry Groupé
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2006
World premiere 8 June 2006
Release date
3 August 2006 Russia Вест
31 August 2006 Australia M
3 August 2006 Belarus
29 September 2006 Brazil
8 June 2006 Germany
4 July 2008 Italy
3 August 2006 Kazakhstan
8 June 2006 USA
3 August 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,165,186
Production Media 8 Entertainment, Sunlight Productions, Man About Town Films Inc.
Also known as
Man About Town, Diario de un ejecutivo agresivo, Un Destino Compartido, Agent de stars, Akraia pathi, Człowiek z miasta, Egy férfi naplója, Gradska faca, Il diario di Jack, Jackov dnevnik, Le'hista'der ba'hayim u'le'hishaer nasouy, Lúzert vegyenek!, Pomon päiväkirja, Şehrin adamı, Turtingas plevėsa, Um Cara Quase Perfeito, Um Homem na Cidade, Ακραία πάθη, Прожигатели жизни, Човек на града, Чоловік із міста, 娱乐圈内二三事, Man About Town – Die dreckige Wahrheit, Agent de star, Марнотратники життя

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 13 December 2023

Quotes

Jack Giamoro [Discussing Barbi's scripts] I read them on the shitter.
Barbi Ling Excuse me?
Jack Giamoro Well I was on the shitter, taking a shit, when I read your scripts. I just thought it was appropriate.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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