Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Novye russkie
5.2
Novye russkie - Trailer
Kinoafisha Films Novye russkie
5.2

Novye russkie

, 2015
Russia / Short, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Novye russkie
5.2
Novye russkie - Trailer
Novye russkie  Trailer

Cast

Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Elena Serdyukova
George Piștereanu
Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Yekaterina Shcheglova
Director Grigoriy Dobrygin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2015
World premiere 4 June 2015
Release date
4 June 2015 Russia Utopia Pictures 18+
4 June 2015 Kazakhstan
4 June 2015 Ukraine

Film rating

5.2
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 12 November 2020

Film Trailers

All trailers
Novye russkie - Trailer
Novye russkie Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Novye russkie

Novye russkie 2
Novye russkie 2 Thriller, Comedy, Drama
2015, Russia
0.0
Novogodniy detektiv
Novogodniy detektiv Comedy
2010, Russia
4.0
The Russian Game
The Russian Game Comedy
2007, Russia
7.0
Disloyality
Disloyality Comedy
2006, Russia
5.0
Komediya strogogo rezhima
Komediya strogogo rezhima Comedy
1992, Russia
7.0
Pechen, ili Istoriya odnogo startapa
Pechen, ili Istoriya odnogo startapa Comedy
2019, Russia
4.0
Lyubov zla
Lyubov zla Comedy
1999, Russia
5.0
Plenniki udachi Comedy
1993, Russia / France
4.0
Sideburns
Sideburns Comedy
1990, USSR
7.0
Poka noch ne razluchit
Poka noch ne razluchit Comedy
2012, Russia
6.0
Graveyard Shift
Graveyard Shift Comedy
2005, Russia
6.0
Dead Man's Bluff
Dead Man's Bluff Comedy
2005, Russia
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more