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Poster of Kapgang
6.7
Kinoafisha Films Kapgang
6.7

Kapgang

, 2014
Kapgang
Denmark / Drama / 18+
Poster of Kapgang
6.7

Cast

Villads Bøye
Martin
Anders W. Berthelsen
Anders W. Berthelsen
Hans
Sidse Babett Knudsen
Sidse Babett Knudsen
Lizzi
Frederik Winther Rasmussen
Kim
Bodil Lassen
Mormor
Kurt Ravn
Morfar
Kraka Donslund Nielsen
Kristine
Jens Malthe Næsby
Jens
Magnus Blach
Lange Jan
Anette Støvelbæk
Anette Støvelbæk
Mona Damefrisør
Director Niels Arden Oplev
Writer Bo Hr. Hansen, Morten Kirkskov
Composer Jacob Groth
Cast and Crew

Film details

Country Denmark
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2014
World premiere 28 August 2014
Release date
28 August 2014 Denmark
10 October 2014 USA
Budget 22,500,000 DKK
Worldwide Gross $2,204,542
Production Det Danske Filminstitut, FilmFyn, Nordisk Film & TV-Fond
Also known as
Kapgang, Speed Walking, '76 nyara, Racewalking, Szybkim krokiem, Με βήμα γοργό, Быстрая прогулка, Спортно ходене, 疾走马丁

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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