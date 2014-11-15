Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of As the Gods Will
Poster of As the Gods Will
Poster of As the Gods Will
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.3
Rate
3 posters
Kinoafisha Films As the Gods Will

As the Gods Will

Kamisama no iu tôri 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A group of high school students are forced to play a game of death without knowing who, why or how.
As the Gods Will - trailer с закадровым переводом
As the Gods Will  trailer с закадровым переводом
Country Japan
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2014
Online premiere 8 December 2022
World premiere 15 November 2014
Release date
23 April 2015 Russia Русский репортаж 18+
23 April 2015 Belarus
15 November 2014 Japan
23 April 2015 Kazakhstan
21 May 2015 South Korea
5 May 2018 USA
23 April 2015 Ukraine
Worldwide Gross $1,938,654
Production Oriental Light and Magic (OLM), Toho Pictures, Toho
Also known as
Kamisama no iu tôri, As the Gods Will, Como os Deuses Querem, Jeux d'enfants, Kamisama no Iutoori, Страшна воля богів, Страшная воля богов, 神さまの言うとおり, 要聽神明的話
Director
Takashi Miike
Takashi Miike
Cast
Shota Sometani
Shota Sometani
Atsuko Maeda
Sota Fukushi
Sota Fukushi
Jingi Irie
Nao Omori
Nao Omori
Cast and Crew
Similar films for As the Gods Will
Death Whisper 6.2
Death Whisper (2019)
Shield of Straw 6.2
Shield of Straw (2013)
Donten ni warau 5.2
Donten ni warau (2018)
Enoshima Prizm 6.2
Enoshima Prizm (2013)
Doomsday Book 5.9
Doomsday Book (2012)
Battle Royale 7.8
Battle Royale (2000)
Audition 7.3
Audition (1999)
One Missed Call 5.4
One Missed Call (2003)
Three... Extremes 6.8
Three... Extremes (2004)
Dead or Alive 6.7
Dead or Alive (1999)
Dead or Alive 6.2
Dead or Alive (2002)

Film rating

7.1
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
As the Gods Will - trailer с закадровым переводом
As the Gods Will Trailer с закадровым переводом
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more