Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 8
Rate
4 posters
Kinoafisha Films The Celebration

The Celebration

Festen / The Celebration 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

At Helge's 60th birthday party, some unpleasant family truths are revealed.
Country Denmark / Sweden
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1998
Online premiere 8 September 2018
World premiere 20 May 1998
Release date
20 May 1999 Czechia
19 June 1998 Denmark
15 December 2020 France
19 June 1998 Germany
6 November 1998 Italy
4 February 1999 Netherlands
19 June 1998 Romania 18+
24 April 1999 South Korea 18
2 October 1998 Sweden
MPAA R
Budget $1,300,000
Worldwide Gross $1,657,778
Production Nimbus Film, Danmarks Radio (DR), Nordisk Film & TV-Fond
Also known as
Festen, The Celebration, Rodinná oslava, A Festa, Celebración, Celebration, Das Fest, Dogme # 1 - Festen, Dogme 1, Festa de Família, Festa in famiglia, Festen - Festa in famiglia, Festen - Fête de famille, Festen 'the Celebration', Festen: La celebración, Festen. La celebración, Fête de famille, Juhlat, La celebración, La fiesta, Oikogeneiaki giorti, Perekonnapidu, Praznovanje, Proslava, Sarbatoarea, Şölen, Šventė, Svinibas, Születésnap, The Celebration: Dogme #1, Οικογενειακή γιορτή, Свято, Торжество, セレブレーション, 那一個晚上
Director
Thomas Vinterberg
Thomas Vinterberg
Cast
Ulrich Thomsen
Ulrich Thomsen
Henning Moritzen
Thomas Bo Larsen
Thomas Bo Larsen
Paprika Steen
Paprika Steen
Birthe Neumann
Cast and Crew
Film rating

8.0
Rate 11 votes
8 IMDb
Quotes
[last lines]
[subtitled version]
Michael Nice one, Dad. Good speech. Well done. But I think you'll have to go now so we can eat our breakfast.
Faderen Of course, of course.
Faderen [to his wife] Coming?
Moderen I'll stay here.
Stills
