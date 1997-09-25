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Poster of Paws
4.8
Kinoafisha Films Paws
4.8

Paws

, 1997
Paws
Australia, Great Britain / Adventure, Family, Fantasy / 18+
Poster of Paws
4.8

Cast

Billy Connolly
Billy Connolly
PC
Nathan Cavaleri
Zac
Myriam François-Cerrah
Samantha
Joe Petruzzi
Stephen
Caroline Gillmer
Susie
Rachael Blake
Rachael Blake
Amy
Freyja Meere
Binky
Heath Ledger
Heath Ledger
Sandy Gore
Anja
Norman Kaye
Alex
Kevin Golsby
Commentator
Director Karl Zwicky
Writer Harry Cripps, Karl Zwicky, Stephen Dando-Collins
Composer Mario Millo
Cast and Crew

Film details

Country Australia / Great Britain
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1997
World premiere 25 September 1997
Release date
25 September 1997 USA
Production Australian Film Finance Corporation (AFFC), Latent Image Productions Pty. Ltd., New South Wales Film & Television Office
Also known as
Paws, Cztery łapy, El gos informàtic, Falando Pra Cachorro, Karvainen kamu, Labka, Letenos, O Agente Canino, P.C. - Ein Genie auf vier Pfoten, Patiler, Patitas, PC - Digitando Confusões, PC pasji detektiv, Pies, komputer i milion dolarów, Tappancsok, Tetrapodos Einstein, Un catel detectiv, Un computer a 4 zampe, Waps, le chien qui parle, Zarpas, Τετράποδος Αϊνστάιν, Лапички, Лапы, ポーズ！ おしゃべりパソコン犬危機一髪！, Un computer a quattro zampe

Film rating

4.8
Rate 11 votes
4.8 IMDb

Quotes

PC [on coming across a Scottish accent] Oh I've always wanted to sound like Billy Connolly
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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