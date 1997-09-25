ProductionAustralian Film Finance Corporation (AFFC), Latent Image Productions Pty. Ltd., New South Wales Film & Television Office
Also known as
Paws, Cztery łapy, El gos informàtic, Falando Pra Cachorro, Karvainen kamu, Labka, Letenos, O Agente Canino, P.C. - Ein Genie auf vier Pfoten, Patiler, Patitas, PC - Digitando Confusões, PC pasji detektiv, Pies, komputer i milion dolarów, Tappancsok, Tetrapodos Einstein, Un catel detectiv, Un computer a 4 zampe, Waps, le chien qui parle, Zarpas, Τετράποδος Αϊνστάιν, Лапички, Лапы, ポーズ！ おしゃべりパソコン犬危機一髪！, Un computer a quattro zampe
Film rating
4.8
Rate11 votes
4.8IMDb
Quotes
PC[on coming across a Scottish accent]Oh I've always wanted to sound like Billy Connolly
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.