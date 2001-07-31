Menu
Poster of Session 9
Poster of Session 9
Poster of Session 9
6.4 IMDb Rating: 6.4
Kinoafisha Films Session 9

Session 9

Session 9 18+
Synopsis

Tensions rise within an asbestos cleaning crew as they work in an abandoned mental hospital with a horrific past that seems to be coming back.
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2001
World premiere 31 July 2001
Release date
10 August 2001 Russia 18+
16 December 2002 Great Britain
14 September 2001 Italy
22 June 2002 Japan
10 August 2001 Kazakhstan
11 October 2001 Malaysia
4 October 2002 South Africa
22 March 2002 South Korea
10 May 2002 Spain
10 August 2001 USA
10 August 2001 Ukraine
MPAA R
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $1,612,259
Production USA Films, Scout Productions, October Films
Also known as
Session 9, A Nona Sessão, Sesión 9, Dødens hospital, Dziewiąta sesja, Psichoterapijos seansas Nr. 9, Sesija 9, Session no 9, Son Seans, The asylum - Dödens salar, To asylo tou tromou, Το άσυλο του τρόμου, Девятая сессия, Сеанс 9, セッション9
Director
Brad Anderson
Brad Anderson
Cast
David Caruso
Stephen Gevedon
Paul Guilfoyle
Paul Guilfoyle
Josh Lucas
Josh Lucas
Peter Mullan
Peter Mullan
Quotes
[last lines]
Doctor And where do you live, Simon?
Mary Hobbes I live in the weak and the wounded... Doc.
Stills
