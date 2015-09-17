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Poster of Orlean
5.2
Orlean - Trailer
Kinoafisha Films Orlean
5.2

Orlean

, 2015
Orlean
Russia / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Orlean
5.2
Orlean - Trailer
Orlean  Trailer

Cast

Elena Lyadova
Elena Lyadova
Lidka
Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Ekzekutor (Executioner)
Vitaliy Khaev
Vitaliy Khaev
Nevolin
Oleg Yagodin
Oleg Yagodin
Rudik
Timofey Tribuntsev
Timofey Tribuntsev
Borya Amaretto
Pavel Tabakov
Pavel Tabakov
Igor
Evgeniy Sytyy
Evgeniy Sytyy
Politseyskiy 1 (Policeman #1)
Aleksandr Bavtrikov
Politseyskiy 2 (Policeman #2)
Azamat Nigmanov
Azamat Nigmanov
Serzhant (Sergeant)
Polina Shuliko
Devochka (Girl)
Director Andrei Proshkin
Writer Yuriy Arabov
Composer Alexei Aigui, The Tiger Lillies
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2015
World premiere 17 September 2015
Release date
17 September 2015 Russia Централ Партнершип 18+
17 September 2015 Belarus
17 September 2015 Kazakhstan
23 October 2015 USA
17 September 2015 Ukraine
Budget $3,000,000
Production Aksioma Media, Aprel Mig Pictures, STN-Film
Also known as
Orlean, Orleans, Orléans, Орлеан

Film rating

5.2
Rate 12 votes
5.8 IMDb
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Orlean - Trailer
Orlean Trailer
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