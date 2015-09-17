Cast
Aleksandr Bavtrikov
Politseyskiy 2 (Policeman #2)
Polina Shuliko
Devochka (Girl)
Cast and Crew
Composer
Alexei Aigui, The Tiger Lillies
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2015
World premiere
17 September 2015
Release date
|17 September 2015
|Russia
| Централ Партнершип
|18+
|17 September 2015
|Belarus
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|17 September 2015
|Kazakhstan
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|23 October 2015
|USA
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|17 September 2015
|Ukraine
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Budget
$3,000,000
Production
Aksioma Media, Aprel Mig Pictures, STN-Film
Also known as
Orlean, Orleans, Orléans, Орлеан