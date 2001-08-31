L'uomo in più
18+
Country
Italy
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2001
World premiere
31 August 2001
Release date
|1 February 2012
|France
|
|
|31 August 2001
|Italy
|
|
|19 July 2018
|Slovakia
|
|
Worldwide Gross
$317,231
Production
Indigo Film, Key Films, Tele+
Also known as
L'uomo in più, One Man Up, A felesleges ember, L'homme en plus, O jednego więcej, Přebytečný člověk, Prebytočný človek, Un hombre de más, Παραπάνω από άντρας, Лишний человек, もうひとりの男