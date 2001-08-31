Menu
Poster of L'uomo in più
7.1 IMDb Rating: 7.1
L'uomo in più

L'uomo in più 18+
Country Italy
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2001
World premiere 31 August 2001
Release date
1 February 2012 France
31 August 2001 Italy
19 July 2018 Slovakia
Worldwide Gross $317,231
Production Indigo Film, Key Films, Tele+
Also known as
L'uomo in più, One Man Up, A felesleges ember, L'homme en plus, O jednego więcej, Přebytečný člověk, Prebytočný človek, Un hombre de más, Παραπάνω από άντρας, Лишний человек, もうひとりの男
Director
Paolo Sorrentino
Cast
Toni Servillo
Andrea Renzi
Antonino Bruschetta
Angela Goodwin
Nello Mascia
7.1
7.1 IMDb
