Cast
Cast and Crew
Writer
Jess Kedward, J.P. McCormick, Kirsty Peart, Rich Raczelowski
Composer
Zoë Poledouris, Angel Roché Jr.
Animated film details
Country
USA
Runtime
1 hour 17 minutes
Production year
2014
Online premiere
1 May 2015
World premiere
3 October 2014
Release date
|1 May 2015
|Great Britain
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|3 October 2014
|USA
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MPAA
G
Worldwide Gross
$115,335
Production
Exodus Film Group, Toonz Entertainment, Xing Xing
Also known as
The Hero of Color City, Os Heróis da Cidade das Cores, Sipour shel tzeva, Герой цветного города, 小蠟筆們的彩色世界大冒險, El Heroe de la Ciudad Color, 小蜡笔们的彩色世界大冒险