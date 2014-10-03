Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Hero of Color City
4.0
The Hero of Color City - Trailer
Kinoafisha Films The Hero of Color City
4.0

The Hero of Color City

, 2014
The Hero of Color City
USA / Adventure, Family, Animation / 18+
Trailers
Poster of The Hero of Color City
4.0
The Hero of Color City - Trailer
The Hero of Color City  Trailer

Synopsis

A diverse band of crayons strive to protect not only their magical multihued homeland but the imagination of children everywhere from a terrifying monster.

Cast

Christina Ricci
Christina Ricci
Yellow
Craig Ferguson
Craig Ferguson
Rosie Perez
Rosie Perez
Red
Wayne Brady
Blue
David Kaye
David Kaye
King Scrawl
Zoë Bright
Owen Wilson
Owen Wilson
Ricky the Dragon
Elizabeth Daily
Elizabeth Daily
Tutti Frutti
Elizabeth Daily
Elizabeth Daily
Tutti Frutti
Elizabeth Daily
Elizabeth Daily
Tutti Frutti
Tom Lowell
Brown
Jess Harnell
Jess Harnell
Green
Director Frank Gladstone
Writer Jess Kedward, J.P. McCormick, Kirsty Peart, Rich Raczelowski
Composer Zoë Poledouris, Angel Roché Jr.
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2014
Online premiere 1 May 2015
World premiere 3 October 2014
Release date
1 May 2015 Great Britain
3 October 2014 USA
MPAA G
Worldwide Gross $115,335
Production Exodus Film Group, Toonz Entertainment, Xing Xing
Also known as
The Hero of Color City, Os Heróis da Cidade das Cores, Sipour shel tzeva, Герой цветного города, 小蠟筆們的彩色世界大冒險, El Heroe de la Ciudad Color, 小蜡笔们的彩色世界大冒险

Cartoon rating

4.0
Rate 10 votes
3.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 

Film Trailers

All trailers
The Hero of Color City - Trailer
The Hero of Color City Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Hero of Color City
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Hero of Color City

Toy Story
Toy Story Animation, Adventure, Family
1995, USA
8.0
Diary of a Wimpy Kid
Diary of a Wimpy Kid Animation, Comedy, Family
2021, USA
5.0
Ugly Dolls
Ugly Dolls Animation, Comedy
2019, USA
5.0
The Nut Job 2: Nutty by Nature
The Nut Job 2: Nutty by Nature Animation, Comedy, Adventure
2017, USA / Canada / South Korea
5.0
Rock Dog
Rock Dog Animation, Adventure
2016, China / USA
6.0
Blinky Bill the Movie
Blinky Bill the Movie Animation, Adventure, Children's
2016, USA / Australia
5.0
Quackerz
Quackerz Animation, Comedy, Adventure
2015, Russia
5.0
The Good Dinosaur
The Good Dinosaur Comedy, Fantasy, Animation, Family
2015, USA
6.0
Khumba
Khumba Animation, Children's
2014, USA
5.0
Ribbit
Ribbit Animation
2014, Malaysia
4.0
The Nut Job
The Nut Job Animation, Comedy
2013, Canada / USA
5.0
Free Birds
Free Birds Comedy, Animation
2013, USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more