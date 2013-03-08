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Poster of Cheap Thrills
6.7
Cheap Thrills - Trailer
Kinoafisha Films Cheap Thrills
6.7

Cheap Thrills

, 2013
Cheap Thrills
USA / Comedy, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Cheap Thrills
6.7
Cheap Thrills - Trailer
Cheap Thrills  Trailer

Synopsis

A scheming couple put a struggling family man and his old friend through a series of increasingly twisted dares over the course of an evening at a local bar.

Cast

Pat Healy
Pat Healy
Craig Daniels
Ethan Embry
Ethan Embry
Vince
Sara Paxton
Sara Paxton
Violet
David Koechner
David Koechner
Colin
Amanda Fuller
Amanda Fuller
Audrey Daniels
Laura Covelli
Caryn the Bartender
Brighton Sharbino
Todd Farmer
Security Guard
Elissa Dowling
Elissa Dowling
Tweaker
Eric Neil Gutierrez
Enrique
Ruben Pla
Doug
Director E.L. Katz
Writer Trent Haaga, David Chirchirillo
Composer Mads Heldtberg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2013
Online premiere 10 July 2013
World premiere 8 March 2013
Release date
25 December 2014 Argentina
4 June 2013 Australia
3 August 2013 Canada
20 March 2014 Germany
1 May 2014 Great Britain
1 May 2014 Ireland
5 June 2014 Japan
12 April 2014 Netherlands
1 August 2013 New Zealand
5 December 2013 Poland
2 October 2013 Sweden
8 March 2013 USA
Budget $200,000
Worldwide Gross $59,424
Production New Artists Alliance, Snowfort Pictures
Also known as
Cheap Thrills, Apostas Perversas, Apuestas perversas, Défis extrêmes, Jocs bruts, Juegos sucios, Kallis lõbu, Φθηνές ανατριχίλες, Дешеве тремтіння, Дешевый трепет, 絕命賭局, Φτηνές συγκινήσεις

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Cheap Thrills - Trailer
Cheap Thrills Trailer
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