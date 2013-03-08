Cast
Todd Farmer
Security Guard
Cast and Crew
Writer
Trent Haaga, David Chirchirillo
Composer
Mads Heldtberg
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2013
Online premiere
10 July 2013
World premiere
8 March 2013
Release date
|25 December 2014
|Argentina
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|4 June 2013
|Australia
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|3 August 2013
|Canada
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|20 March 2014
|Germany
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|1 May 2014
|Great Britain
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|1 May 2014
|Ireland
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|5 June 2014
|Japan
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|12 April 2014
|Netherlands
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|1 August 2013
|New Zealand
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|5 December 2013
|Poland
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|2 October 2013
|Sweden
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|8 March 2013
|USA
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Budget
$200,000
Worldwide Gross
$59,424
Production
New Artists Alliance, Snowfort Pictures
Also known as
Cheap Thrills, Apostas Perversas, Apuestas perversas, Défis extrêmes, Jocs bruts, Juegos sucios, Kallis lõbu, Φθηνές ανατριχίλες, Дешеве тремтіння, Дешевый трепет, 絕命賭局, Φτηνές συγκινήσεις